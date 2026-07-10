Luis de la Fuente avisa a Francia: “Por supuesto que podemos eliminarla”

El entrenador español destacó el carácter de España tras vencer a Bélgica y aseguró que el equipo puede eliminar a Francia en semifinales del Mundial 2026

España volvió a colocarse entre las cuatro mejores selecciones de una Copa del Mundo tras superar 2-1 a Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026. Fabián Ruiz abrió el marcador, Charles De Ketelaere igualó antes del descanso y Mikel Merino apareció en el tramo final para firmar el gol de la clasificación en el Estadio Los Ángeles.

Al término del encuentro, Luis de la Fuente compareció ante Teledeporte, DAZN y los medios presentes en la rueda de prensa. El seleccionador reivindicó la capacidad de respuesta de sus jugadores, defendió sus decisiones en la alineación y lanzó un mensaje de confianza antes de enfrentar a Francia por un lugar en la final.

Luis de la Fuente destaca el carácter de España

“Es el carácter del equipo en cualquier circunstancia y situación. Reitero mi orgullo de dirigir a este equipo, con ganas de crecer y mejorar. Hemos hecho más que méritos para ganar más tranquilamente. Lo difícil que es ganar, que lo pongamos en valor”, declaró el entrenador después de un partido que se resolvió en los últimos minutos.

De la Fuente consideró que España generó ocasiones suficientes para evitar un desenlace tan cerrado, aunque puso el foco en la dificultad de superar una eliminatoria mundialista. La Roja tomó la ventaja por medio de Fabián, recibió el empate belga y mantuvo su búsqueda hasta encontrar el segundo gol, anotado por un futbolista que acababa de ingresar al terreno de juego.

La reacción también permitió al técnico insistir en una de las bases de su gestión: la participación de toda la plantilla. Para De la Fuente, la clasificación no se explica únicamente por los once titulares, sino por la disposición de quienes esperan una oportunidad y entran durante el desarrollo de cada encuentro.

Mikel Merino vuelve a responder desde el banquillo

Uno de esos jugadores fue Mikel Merino, quien sustituyó a Dani Olmo y aprovechó un rechace del guardameta Senne Lammens para marcar el tanto de la victoria. El mediocampista volvió a decidir una eliminatoria después de haber anotado también el gol del triunfo contra Portugal en la ronda anterior. “Mikel Merino tiene muchas virtudes, podría jugar en cualquier selección y equipo y para nosotros está hecho a la medida de este equipo, de este modelo. Sabemos que siempre que le necesitamos, siempre está”, señaló De la Fuente al explicar la importancia del jugador del Arsenal dentro de su esquema.

El seleccionador reconoció que la competencia interna obliga a dejar fuera del once a futbolistas con condiciones para comenzar los partidos. “Es injusto que Mikel no juegue, pero también sería injusto que se quedase otro. Solo pueden jugar once y entienden ese rol, el papel que tienen que desempeñar en cada momento. Cuando salen saben lo que tienen que hacer, por eso es un gusto ser su entrenador”, afirmó.

De la Fuente también explicó la titularidad de Fabián Ruiz en lugar de Pedri. “Fabián está entrenando muy bien, Pedri también, pero cualquiera podría jugar. Buscábamos darle otro toque diferente; Fabián tiene más control del juego, es diferente a Pedri. Entendimos que era lo que necesitábamos, más llegada, y a Pedri dejarle para esa parte final con su frescura y su visión”. La decisión tuvo respuesta en el campo, ya que Fabián marcó el primer gol y Pedri ingresó durante el segundo tiempo.

Francia, el desafío por un boleto a la final

Con Bélgica fuera del torneo, España deberá enfrentarse a Francia en las semifinales. De la Fuente descartó que su equipo llegue condicionado por el potencial del conjunto francés y sostuvo que la preocupación será compartida antes de un encuentro entre dos selecciones que aspiran al título. “Por supuesto que podemos eliminar a Francia, ellos estarán igual de preocupados. Será un super partido. A una grandísima selección se le va a enfrentar otra grandísima selección. Somos el único equipo que les ha ganado dos partidos consecutivos, pero este tercero será muy diferente”, expresó ante los micrófonos de DAZN.

El antecedente mencionado por el entrenador incluye el triunfo español por 2-1 en las semifinales de la Eurocopa 2024 y la victoria por 5-4 en las semifinales de la Nations League de 2025. De la Fuente, sin embargo, separó aquellos resultados del nuevo cruce y advirtió que el escenario mundialista plantea condiciones distintas.

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