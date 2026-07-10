Pumas revela su versión sobre la salida de Efraín Juárez: “No quiso seguir, teniendo contrato”

El vicepresidente de los Pumas, Antonio Sancho, habló en conferencia de prensa sobre la turbulenta salida de Efraín Juárez rumbo al ETO FC Győr

¿Por qué se fue Efraín Juárez de Pumas? | Imago7

A pesar de que Esteban Solari asumió el banquillo de los Pumas para el Apertura 2026 de la Liga MX, el nombre de Efraín Juárez continúa ligado al entorno universitario. Durante una conferencia de prensa realizada este viernes 10 de julio, Antonio Sancho, vicepresidente deportivo del club, aclaró que la salida del estratega mexicano fue una decisión tomada por el propio entrenador, quien aún mantenía un contrato vigente con la institución.

La salida de Efraín Juárez se hizo oficial el 8 de junio de 2026, apenas unos días después de que Pumas cayera en la final del Clausura 2026 ante Cruz Azul. Aunque el conjunto auriazul había finalizado como líder general de la fase regular, la derrota en la serie por el título alimentó los rumores sobre un posible cambio en la dirección técnica, situación que terminó confirmándose mediante un comunicado oficial del club.

Poco tiempo después de su salida, Efraín Juárez fue presentado como nuevo entrenador del Győri ETO FC de Hungría, en un salto al futbol europeo. El técnico mexicano comenzó así una nueva etapa en su carrera e incluso ya debutó en las rondas clasificatorias de la UEFA Champions League y pese a la derrota ante el Víkingur Reykjavik en Islandia, cumplió uno de sus principales objetivos profesionales.

Ante las versiones que apuntaban a una ruptura entre la directiva y el entrenador, Antonio Sancho aseguró que fue Efraín Juárez quien decidió no continuar con el proyecto universitario. El directivo dejó claro que la institución respetó la determinación del estratega y evitó profundizar en los motivos que lo llevaron a abandonar el cargo.

“No me toca a mí, no me corresponde, más bien habría que preguntárselo a Efraín. No quiso seguir, teniendo contrato. Eso ya más bien hay que preguntárselo a él”, declaró Antonio Sancho ante los medios de comunicación, al insistir en que la decisión fue completamente unilateral por parte del ahora técnico del conjunto húngaro.

En cuanto a la conformación del plantel para el Apertura 2026, el vicepresidente de Pumas confirmó que Robert Morales permanecerá en el equipo, pese a los rumores que lo colocaban fuera de la institución tras concluir su préstamo con Toluca. Asimismo, descartó cualquier negociación con Oussama Idrissi, aunque reconoció que el club aún busca incorporar un refuerzo extranjero para fortalecer la ofensiva.

“Los ciclos se cierran, hoy se abre otro ciclo y la ilusión sigue siendo la misma, buscar el campeonato. Los procesos largos o cortos los dictan los resultados, y lo que siempre digo, a mí me van a seguir juzgando por los resultados que tengamos, no por lo que pasó antes”, sentenció el directivo. “Tenemos la plaza de extranjero y estamos buscando otro jugador que pueda venir y refuerce el plantel que está bastante fuerte. Robert (Morales) tiene contrato con nosotros. Tenemos el préstamo con Toluca, cumplió los requisitos para que siga con nosotros y él es jugador nuestro, solo han salido dos jugadores. Queremos un jugador que venga en la parte de arriba, pero Idrissi no lo tenemos. Con él ni hemos platicado”.

Te puede interesar: