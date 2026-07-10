Nueva Santa Rosa vs Antigua GFC en vivo: dónde mirar la Supercopa Guatemala 2026

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Nueva Santa Rosa Antigua, Supercopa Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

La Supercopa de Guatemala Bantrab 2026 entra en su etapa decisiva con un duelo que promete enfrentar la ilusión de una de las grandes revelaciones contra uno de los principales candidatos al título. Nueva Santa Rosa y Antigua GFC se medirán este sábado 11 de julio por las semifinales del torneo, con un lugar en la gran final en juego.

Nueva Santa Rosa llega al compromiso después de protagonizar una de las eliminatorias más emocionantes de los cuartos de final. Tras igualar 4-4 ante Fraijanes, el conjunto santarroseño consiguió la clasificación en la tanda de penaltis por 4-3. Antes, en octavos, había superado 2-0 a Flores FC, construyendo así un recorrido que lo convirtió en una de las sorpresas de la competencia.

Del otro lado estará un Antigua GFC que confirmó su favoritismo con actuaciones contundentes. Los coloniales comenzaron su camino derrotando 2-0 a Amatitlán y luego aplastaron 5-0 a Municipal R-19 en los cuartos de final. El encuentro ante Nueva Santa Rosa se disputará en el Estadio Pedro García Arredondo, y el ganador avanzará a la final programada para el 18 de julio en el Estadio Cementos Progreso.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Nueva Santa Rosa vs Antigua GFC de las semifinales de la Copa Guatemala?

El encuentro entre Nueva Santa Rosa y Antigua GFC está programado para el sábado 11 de julio a las 19:00 horas y se disputará en el estadio Pedro García Arredondo. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TvGT.

¿Cómo se juega la Supercopa de Guatemala 2026?

La Supercopa de Guatemala 2026 reúne a 16 equipos de las cuatro principales categorías del fútbol guatemalteco y se disputa bajo un formato de eliminación directa. El torneo comienza en los octavos de final y continúa con cuartos, semifinales y la gran final, programada para el 18 de julio en el Estadio Cementos Progreso. En las primeras rondas, el equipo de menor categoría tiene el derecho de jugar como local, una regla que busca equilibrar la competencia y darle protagonismo a los clubes del ascenso.

¿Qué equipos participan en la Supercopa de Guatemala 2026?

La edición 2026 contará con representantes de la Liga Nacional, Primera, Segunda y Tercera División. Antigua GFC, Xelajú MC, Mixco y Aurora lideran la participación de la máxima categoría, mientras que clubes como Nueva Santa Rosa, San Pedro, Santa Lucía Cotzumalguapa, Chiquimulilla, Amatitlán, Poptún FC, Sayaxché, Fraijanes, Toros de Taxisco, Flores FC, Municipal R-19 y Acatenango buscarán dar la sorpresa. El formato convierte a la Supercopa en uno de los torneos más atractivos del calendario guatemalteco al enfrentar a equipos de diferentes divisiones en partidos de eliminación directa.

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