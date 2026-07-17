Se confirma el tiempo que estará fuera Alejandro Zendejas: así llega el América al Apertura 2026

El mediocampista fue sometido a una intervención quirúrgica en la rodilla en España y su periodo de recuperación será de entre seis y ocho semanas

Como ya se sabía, Alejandro Zendejas fue operado y no comenzará el Apertura 2026 con América. El mediocampista fue sometido a una intervención quirúrgica en la rodilla en España y su periodo de recuperación será de entre seis y ocho semanas, por lo que no estará disponible durante el inicio del campeonato, con información de Fernando Trujillo.

De acuerdo con el tiempo estimado de rehabilitación, Zendejas podría perderse las primeras seis jornadas de la Liga MX, además de dos compromisos correspondientes a la Leagues Cup. En caso de que su recuperación avance conforme a lo previsto, su regreso podría producirse en la jornada 7, cuando el América reciba a los Xolos de Tijuana, a principios de septiembre.

La ausencia del seleccionado estadounidense obliga a Guillermo Almada a modificar su ataque desde su primer partido como entrenador de las Águilas. Isaías Violante aparece como uno de los principales candidatos para ocupar una de las bandas, mientras que Alexis Gutiérrez también tendría un lugar en el once inicial. El cuerpo técnico deberá encontrar alternativas para compensar la movilidad y la participación ofensiva que habitualmente aporta Zendejas.

El debut de Almada marcará el inicio de una nueva etapa en Coapa, después de la salida de André Jardine. El entrenador uruguayo llegó con una metodología distinta, basada en la presión, la intensidad y el desgaste físico. Este modelo podría darles mayor protagonismo a futbolistas como Kevin Álvarez, Alan Cervantes y Eric Sánchez, quienes cuentan con características compatibles con su propuesta.

Alejandro Zendejas estará fuera más de un mes | Imago7

Para el primer encuentro del torneo, el América se perfila con Rodolfo Cota en la portería, debido a que Luis Ángel Malagón continúa lesionado. La defensa estaría integrada por Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Miguel Vázquez y Cristian Borja, mientras que Alan Cervantes, Eric Sánchez y Rafael Veiga formarían el mediocampo.

En el frente de ataque, Alexis Gutiérrez e Isaías Violante acompañarían a Henry Martín, quien volverá a ocupar el puesto de centro delantero. El capitán afronta un semestre importante después de un periodo marcado por las lesiones y la disminución de su cuota goleadora. Su rendimiento también podría influir en las conversaciones relacionadas con una posible renovación de contrato.

El América tampoco contará inicialmente con Sebastián Cáceres, Israel Reyes y Brian Rodríguez. Los tres futbolistas se incorporaron después de participar con sus selecciones y todavía no cuentan con el mismo ritmo de pretemporada que el resto del plantel. Además, Víctor Dávila no ha sido registrado debido a una lesión de rodilla y el club esperará para conocer la evolución de su recuperación antes de tomar una decisión.

En cuanto a los movimientos del equipo, Vinicius Lima salió del club después de no consolidarse, mientras que Tiago Espinoa regresó al fútbol uruguayo en calidad de préstamo. La directiva tampoco pudo concretar la contratación de Borja Iglesias, por lo que el América enfrentará el inicio del torneo con la base actual. Su calendario comenzará ante Querétaro y continuará frente a Atlante y Santos antes de iniciar su participación en la Leagues Cup.

Te puede interesar: