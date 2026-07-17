Alfredo Di Stéfano, la leyenda de España y Real Madrid que nació en Argentina: ¿Por qué dejó a la Albiceleste?

La ‘Saeta Rubia’ nació en Argentina, jugó para la Albiceleste y España, y construyó su legado con el Real Madrid, donde ganó cinco Copas de Europa

La leyenda merengue tiene relación con los finalistas | DOMINIQUE FAGET / AFP

Alfredo Di Stéfano nació en Buenos Aires el 4 de julio de 1926, comenzó su carrera en River Plate y llegó a representar oficialmente a Argentina. Sin embargo, la mayor parte de su trayectoria internacional la desarrolló con España, país cuya nacionalidad obtuvo después de establecerse como figura del Real Madrid.

La historia de la llamada ‘Saeta Rubia’ resulta particular porque las normas de aquella época permitían que un futbolista defendiera a más de una selección absoluta. Di Stéfano disputó seis encuentros y marcó seis goles con Argentina, mientras que con España acumuló 31 partidos y 23 anotaciones.

También participó en cuatro encuentros con un combinado de la liga colombiana durante su etapa en Millonarios. No obstante, aquellos compromisos no fueron reconocidos como internacionales oficiales por la FIFA, por lo que sus dos selecciones nacionales registradas formalmente fueron Argentina y España, los dos finalistas del Mundial 2026.

¿Por qué Alfredo Di Stéfano dejó de jugar con Argentina y terminó representando a España?

Di Stéfano debutó con la Albiceleste durante el Campeonato Sudamericano de 1947, disputado en Ecuador. Marcó en la goleada por 7-0 sobre Bolivia y posteriormente consiguió un triplete ante Colombia. Argentina terminó invicta y conquistó el torneo, mientras el delantero cerró su participación con seis goles en seis partidos.

Su alejamiento de Argentina no se produjo por una renuncia inmediata a la selección. La huelga de futbolistas argentinos de 1948 provocó la salida de varias figuras y Di Stéfano se trasladó a Millonarios en 1949, dentro de la etapa conocida como ‘El Dorado’ colombiano. La liga de ese país operaba entonces fuera de la estructura reconocida por la FIFA, situación que generó problemas con los derechos y la elegibilidad de los jugadores.

A ese escenario se sumó la ausencia internacional de Argentina. La AFA no participó en los Campeonatos Sudamericanos de 1949 y 1953, además de retirarse de los procesos mundialistas de 1950 y 1954. Di Stéfano no volvió a ser convocado después de 1947 y sus apariciones con el combinado colombiano complicaron todavía más un posible regreso con la Albiceleste.

El delantero llegó al Real Madrid en 1953 y obtuvo la nacionalidad española tres años después. Bajo el reglamento vigente, pudo cambiar de selección y debutó con España el 30 de enero de 1957 ante Países Bajos. La Roja ganó 5-1 y Di Stéfano marcó tres goles en su presentación, antes de cerrar su etapa internacional con 23 tantos.

Pese a representar a dos países, nunca disputó un partido mundialista. Argentina no participó en las eliminatorias de 1950 y 1954; España quedó fuera del Mundial de 1958 y, aunque Di Stéfano fue convocado para Chile 1962, una lesión sufrida antes del torneo le impidió jugar durante la competencia.

¿Qué títulos ganó Alfredo Di Stéfano durante su carrera?

Con Argentina obtuvo el Campeonato Sudamericano de 1947, actualmente reconocido dentro del historial de la Copa América. Fue el único título que conquistó a nivel de selecciones, ya que España no ganó trofeos durante los años en los que el delantero defendió a la Roja.

En Argentina formó parte del River Plate campeón de Liga en 1945 y fue pieza central del título de 1947, campaña en la que terminó como goleador con 27 anotaciones. Posteriormente, ganó tres campeonatos colombianos con Millonarios, correspondientes a las temporadas de 1949, 1951 y 1952.

Su etapa más exitosa comenzó tras incorporarse al Real Madrid. De acuerdo con el palmarés oficial del club, Di Stéfano conquistó cinco Copas de Europa consecutivas, ocho Ligas españolas, una Copa Intercontinental, dos Copas Latinas, una Copa de España y una Pequeña Copa del Mundo.

Además de los títulos colectivos, obtuvo el Balón de Oro en 1957 y 1959, y recibió el Super Balón de Oro en 1989. Su trayectoria quedó asociada a la transformación del Real Madrid en una potencia internacional, después de disputar 396 partidos y marcar 308 goles con el equipo blanco.

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