FC Barcelona, uno de los destinos que barajó Jhon Durán

Se ha revelado que el delantero colombiano Jhon Durán fue ofrecido al Barcelona tras la salida de Robert Lewandowski.

Jhon Durán fue ofrecido al Barcelona | Vizzor

La noticia del mercado de fichajes en Europa ha sido Jhon Durán. El delantero colombiano está próximo a sellar su llegada al Benfica de Portugal. Sin embargo, se han revelado un par de clubes en donde el joven goleador tuvo alguna chance de ser fichado. Uno de ellos fue nada más y nada menos que FC Barcelona de España.

Durante el jueves 17 de julio, el periodista especializado en transferencias y fichajes, Fabrizio Romano, no solo reveló las negociaciones entre Al Nassr y Benfica. Sino el acuerdo total entre los clubes para que solo a falta de exámenes médicos, el ‘cafetero’ sea nuevo jugador del conjunto portugués.

Para nadie es un secreto que los último dos años de Jhon Durán han sido más polémicas que fútbol y goles. Al Nassr le hizo un contrato multimillonario y terminó cediéndolo por situaciones extra futbolísticas. Fenerbahce le abrió las puertas dándole el número 10 y nuevamente los temas extra deportivos terminaron sellando su salida. Y, por último, Zenit de Rusia confío en él para retomar su nivel y consolidarse nuevamente en Europa, pero solo cuatro meses bastaron para que los rusos no quisieran contar más con Durán en su plantilla.

Jhon Durán dentro de las opciones del FC Barcelona

En ese orden de ideas, el delantero de 22 años debía retornar a suelo árabe para reportarse con el Al Nassr, dueño de sus derechos deportivos. No obstante, la idea nunca fue contar con él y la orden a su representante fue buscar un nuevo club para el artillero paisa que beneficiará a ambas partes.

Con ese contexto, su entorno comenzó a moverse y llegó a las filas del FC Barcelona de España como lo confirmó el Diario Sport. Tras la salida del polaco Robert Lewandowski, el puesto centro delantero quedó vacante y la hoja de vida de Jhon Durán llegó a las manos de Deco, actual director deportivo.

La opción fue vista con buenos ojos debido a que en 2024, el conjunto español ya se había interesado en fichar al colombiano, pero Al Nassr se lo arrebató. Además, su juventud llamaba mucho la atención de la directiva catalana. Todo esto junto con el dilema de la contratación de Julián Álvarez que cada vez se torna más lejana.

Te puede interesar: