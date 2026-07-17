Francia vs. Inglaterra: las claves del partido que definirá al tercer lugar del Mundial

Francia e Inglaterra llegan golpeadas tras perder las semifinales, pero aún tienen motivos para cerrar el Mundial 2026 con una victoria

Francia E Inglaterra Juegan Por El Tercer Lugar | Franck Fife | AFP

El partido por el tercer lugar del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra parece, en el papel, un duelo de consolación para quienes no pudieron disputar la final de la Copa del Mundo.

Sin embargo, detrás de esa etiqueta se esconde un enfrentamiento cargado de historias, orgullo y cuentas pendientes.

Dos selecciones que comenzaron el torneo como de los gigantes candidatos al título del Mundial, ahora buscarán despedirse con una victoria en el Hard Rock Stadium de Miami.

Más allá de la medalla de bronce, el encuentro representa una oportunidad para recuperar sensaciones, reivindicar proyectos y cerrar con dignidad una Copa del Mundo que estuvo a un paso de llevarlas hasta la gran final.

El aspecto mental puede definir un partido sin margen para el error

Existe una frase muy repetida en el fútbol: nadie quiere jugar por el tercer lugar. Y, al menos en esta ocasión, esa percepción fue confirmada públicamente.

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, reconoció que ningún futbolista sueña con disputar este encuentro porque el verdadero objetivo era levantar la Copa del Mundo.

Esa sinceridad refleja el enorme desafío emocional que enfrentan ambos equipos apenas unos días después de haber quedado eliminados en semifinales.

Francia cayó ante una España que logró neutralizar su estructura táctica y controlar el balón durante gran parte del compromiso. Inglaterra, por su parte, estuvo muy cerca de clasificar a la final, pero dejó escapar la ventaja en los minutos finales frente a Argentina y terminó recibiendo el gol definitivo en tiempo agregado. Dos derrotas distintas, aunque igualmente dolorosas.

Precisamente ahí aparece la primera gran clave del encuentro: ¿qué selección será capaz de recuperarse más rápido del golpe anímico?

La historia de los partidos por el tercer puesto demuestra que el equipo que procesa mejor la frustración suele tener una ventaja importante sobre su rival.

Otro factor será la administración del desgaste físico. Después de más de seis semanas de competencia, tanto Didier Deschamps como Thomas Tuchel deben decidir si mantienen a sus principales figuras o brindan minutos a jugadores que tuvieron poca participación durante el torneo.

La rotación podría convertirse en un elemento determinante para el desarrollo del partido.

Mbappé, Kane y el orgullo europeo mantienen vivo el atractivo del partido

Aunque la final ya no está al alcance, todavía existen objetivos individuales que mantienen el interés competitivo. Kylian Mbappé continúa peleando por la Bota de Oro del Mundial, igualado con Lionel Messi en cantidad de goles y con ventaja provisional gracias al número de asistencias.

Del otro lado, Harry Kane todavía tiene posibilidades de acercarse a los máximos goleadores del campeonato si consigue una actuación destacada en Miami.

Las bajas también condicionarán el planteamiento de ambos entrenadores. Francia no contará con William Saliba, una ausencia sensible en la defensa, mientras que Inglaterra afrontará el compromiso sin Reece James y con dudas físicas en otras posiciones importantes.

En este contexto, la profundidad de las plantillas cobrará un papel fundamental.

Sobre el papel, Francia llega con una ligera ventaja. Su recorrido durante el torneo mostró una mayor solidez defensiva y una estructura táctica más estable que la de Inglaterra, un equipo que sufrió en prácticamente todas sus eliminatorias.

Además, la velocidad de jugadores como Mbappé y Michael Olise puede convertirse en un arma letal si el partido se rompe durante el segundo tiempo.

Sin embargo, los partidos por el tercer lugar suelen escapar de cualquier lógica. La menor presión competitiva favorece encuentros abiertos, con más espacios y menos especulación táctica. En ese escenario, el talento individual suele marcar diferencias.

Quizá nadie soñó con disputar este compromiso cuando comenzó el Mundial, pero una victoria permitiría cerrar el torneo con una sonrisa y ofrecer una última alegría a millones de aficionados.

Para Francia e Inglaterra, la medalla de bronce no equivale al título, aunque sí puede convertirse en el primer paso para construir el próximo ciclo rumbo a la siguiente Copa del Mundo.

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