David Ospina, a un paso de convertirse en nuevo portero del Atlante

El colombiano llegaría libre a los ‘Potros de Hierro’, con contrato por un año y una amplia trayectoria internacional en clubes europeos

El veterano guardameta, refuerzo de lujo para el regreso a primera | Reuters

Atlante prepara uno de los movimientos con mayor repercusión del mercado de fichajes del Apertura 2026. Los Potros de Hierro alcanzaron un principio de acuerdo para incorporar al portero colombiano David Ospina, quien llegaría como agente libre después de concluir su etapa con Atlético Nacional.

La posible contratación se presenta después del regreso del conjunto azulgrana a la Liga MX. La directiva busca fortalecer una plantilla que comenzó el torneo con una derrota frente al Necaxa, resultado que evidenció algunas áreas por mejorar durante las primeras jornadas de la competencia.

Los diferentes reportes coinciden en que la negociación se encuentra avanzada, aunque todavía falta el anuncio oficial del Atlante. Mientras algunos medios señalan que el acuerdo ya estaría cerrado, otros indican que las partes alcanzaron un entendimiento verbal y se encuentran revisando los documentos correspondientes.

El acuerdo entre David Ospina y el Atlante

De acuerdo con la información publicada por el periodista César Luis Merlo, Ospina aceptó incorporarse a los Potros de Hierro y el contrato tendría una duración de un año, equivalente a los dos torneos que integran la temporada del futbol mexicano. El siguiente paso será completar el intercambio de documentos y la firma del guardameta.

El colombiano llegaría sin costo de transferencia, debido a que terminó su relación contractual con Atlético Nacional. El portero de 37 años no aparece dentro del plantel actual del club de Medellín, que ya cuenta con otros guardametas para afrontar sus próximas competencias.

Su llegada también incrementaría la competencia interna en la portería del Atlante. El club ya había incorporado a Óscar Jiménez para su regreso a Primera División, pero la posibilidad de sumar a Ospina responde a la intención de contar con experiencia internacional en una posición determinante.

El equipo dirigido por Miguel Herrera continúa ajustando su plantel durante las primeras semanas del Apertura 2026. Además de Jiménez, la institución sumó jugadores como Eduardo Tercero, Luis Sánchez y Johan Julio, mientras analiza otros movimientos antes del cierre del periodo de registros.

La trayectoria que Ospina aportaría a los Potros

David Ospina cuenta con experiencia en el futbol de Francia, Inglaterra, Italia, Arabia Saudita y Colombia. A lo largo de su carrera defendió las porterías del Niza, Arsenal, Napoli, Al-Nassr y Atlético Nacional, club en el que comenzó su trayectoria profesional y al que regresó en 2024.

Durante su etapa europea, el arquero disputó partidos en la Premier League y la Serie A, además de participar en competiciones internacionales. Con el Napoli conquistó la Copa de Italia de la temporada 2019-2020, antes de continuar su carrera en Arabia Saudita, donde compartió plantel con Cristiano Ronaldo en Al-Nassr.

Ospina también ocupa un lugar dentro de la historia de la Selección de Colombia. El guardameta es el futbolista con más partidos disputados con el combinado colombiano y formó parte de las plantillas mundialistas de Brasil 2014, Rusia 2018 y la Copa del Mundo de 2026.

Te puede interesar