Fanáticos reciben a Egipto como héroes nacionales tras su polémica eliminación ante Argentina en el Mundial 2026

Fanáticos de la selección de Egipto se congregaron este viernes 10 de julio en las calles de El Cairo para celebrar al equipo que lidera Mohamed Salah

Una marea de miles de aficionados recibió este viernes 10 de julio a la selección de Egipto en El Cairo tras su histórica participación en el Mundial 2026. Entre las principales consignas de los seguidores de los Faraones destacaron los reclamos por el arbitraje del partido de octavos de final frente a Argentina, donde cayeron por 3-2 en un partido que provocó un fuerte impacto en la prensa internacional debido a las acusaciones de jugadores y cuerpo técnico, quienes aseguraron que supuestamente la Albiceleste de Lionel Messi habría sido favorecida durante la Copa del Mundo que se celebra en Norteamérica.

Las calles de la capital egipcia quedaron completamente abarrotadas por miles de personas que acudieron para recibir a sus nuevos héroes nacionales. La selección aterrizó en el aeropuerto de El Cairo y posteriormente recorrió la ciudad en autobús, escoltada por un mar de aficionados que no dejaron de ovacionar al equipo y agradecerle la histórica actuación conseguida en la máxima cita del futbol.

La prensa internacional siguió de cerca el recorrido del combinado egipcio, en el que figuras como el seleccionador Hossam Hassan y el delantero Mohamed Salah saludaron a los aficionados desde el vehículo. El equipo firmó la mejor participación mundialista de su historia reciente al clasificarse por primera vez a una fase de eliminación directa, igualando el registro alcanzado en 1934, aunque en aquella edición el torneo contaba con un número considerablemente menor de selecciones.

“Vinimos hoy para apoyar a la selección nacional de Egipto, que nos honró en el Mundial 2026 en Estados Unidos. Su actuación fue más que maravillosa y, literalmente, hubo una injusticia contra nosotros, de forma muy clara y frente a todo el mundo. El mundo entero fue testigo de esto. Vinimos aquí para agradecer a nuestros héroes, que nos honraron allá. ¡Viva Egipto, viva Egipto, viva Egipto!”, declaró uno de los aficionados ante los medios internacionales presentes en el recibimiento.

Egipto fue eliminado el pasado martes 7 de julio en los octavos de final, disputados en el Estadio Atlanta, tras perder 3-2 frente a Argentina. Al término del encuentro, jugadores y cuerpo técnico denunciaron un arbitraje que calificaron como “injusto” y “amañado” para favorecer supuestamente al conjunto sudamericano. La controversia escaló hasta convertirse en un reclamo formal después de que la Asociación Egipcia de Fútbol presentara una queja ante la FIFA por las decisiones del árbitro François Letexier.

Pese a la eliminación, el respaldo de la afición no disminuyó. Durante el desfile por las calles de El Cairo, los seguidores reiteraron su orgullo por la actuación del equipo y aprovecharon la presencia de medios de comunicación internacionales para insistir en sus críticas hacia el arbitraje del encuentro frente a Argentina, una polémica que continúa generando debate días después del partido.

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