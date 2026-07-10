Isaac del Toro se mantiene en el Top 3 del Tour de Francia, pese al triunfo de Tim Merlier en la etapa 7
Tim Merlier se quedó con la etapa 7 del Tour de Francia 2026 tras completar el recorrido con un tiempo de 3:44:20; Isaac del Toro termina en el lugar 57
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Tim Merlier conquistó la séptima etapa del Tour de Francia 2026 este viernes 10 de julio al imponerse en el sprint masivo disputado sobre un recorrido de 175.1 kilómetros entre Hagetmau y Burdeos con un tiempo de 3:44:20. El velocista belga del Soudal Quick-Step superó en los últimos metros al noruego Søren Wærenskjold y al eritreo Biniam Girmay para firmar su primera victoria en la presente edición de la Grande Boucle, después de una jornada diseñada para los especialistas en llegadas rápidas. El mexicano Isaac del Toro se mantuvo en el top 3 de la clasificación general, entrando en la posición 57, con el resto del pelotón.
La etapa 7 transcurrió bajo el control de los equipos de los velocistas tras una fuga protagonizada por Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba, quienes llegaron a contar con más de un minuto de ventaja. Sin embargo, el pelotón neutralizó el intento a 18 kilómetros de la meta y preparó un cierre de alta velocidad en las calles de Burdeos, donde Tim Merlier encontró el espacio suficiente para cruzar la línea de meta en el primer lugar.
El mexicano Isaac del Toro cumplió con una jornada sin contratiempos al mantenerse dentro del grupo principal y conservar su posición entre los aspirantes al título. El ciclista del UAE Team Emirates-XRG protegió a su líder, Tadej Pogacar, durante un día sin diferencias entre los favoritos de la clasificación general y concluyó la etapa con el mismo tiempo del ganador.
Tras siete etapas, Tadej Pogačar continúa al frente de la clasificación general con un registro acumulado de 24:56:17 tras quedar en el puesto 56. El esloveno conserva una ventaja de 2:42 sobre el danés Jonas Vingegaard, mientras que Isaac del Toro permanece en la tercera posición, a 3:27 del líder, para mantenerse como uno de los protagonistas en el inicio del Tour de Francia 2026.
La séptima jornada ofreció un respiro para los candidatos al maillot amarillo después de la exigencia de los Pirineos. El recorrido prácticamente llano, con apenas un puerto de cuarta categoría y un único sprint intermedio, suficiente para favorecer a los embaladores y dejó intacta la pelea por la clasificación general, en la que Tadej Pogačar mantiene el control e Isaac del Toro continúa como el mejor latinoamericano y conserva el maillot blanco como el mejor ciclista joven de la competencia.
Resultados de la etapa 7 del Tour de Francia 2026
Tim Merlier (Soudal Quick-Step) fue el líder de la etapa 7 del Tour de Francia 2026 tras imponerse en un emocionante sprint masivo con un tiempo de 3:44:20. El velocista belga superó a Søren Wærenskjold y Biniam Girmay, confirmó su gran estado de forma y se consolidó como uno de los sprinters más fuertes de la presente edición.
|Posición
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|3:44:20
|2
|Søren Wærenskjold
|Uno-X Mobility
|3:44:20
|3
|Biniam Girmay
|NSN Cycling Team
|3:44:20
|4
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|3:44:20
|5
|Jasper Philipsen
|Alpecin – Premier Tech
|3:44:20
|6
|Phil Bauhaus
|Bahrain – Victorious
|3:44:20
|7
|Huub Artz
|Lotto Intermarché
|3:44:20
|8
|Mads Pedersen
|Netcompany INEOS
|3:44:20
|9
|Dorian Godon
|Lidl – Trek
|3:44:20
|10
|Tom Van Asbroeck
|NSN Cycling Team
|3:44:20
|11
|Pavel Bittner
|Team Picnic PostNL
|3:44:20
|12
|Pascal Ackermann
|Team Jayco AlUla
|3:44:20
|13
|Milan Fretin
|Cofidis
|3:44:20
|14
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|3:44:20
|15
|Clément Russo
|TotalEnergies
|3:44:20
|16
|Anthony Turgis
|Groupama – FDJ United
|3:44:20
|17
|Jenno Berckmoes
|Lotto Intermarché
|3:44:20
|18
|Rick Pluimers
|Tudor Pro Cycling Team
|3:44:20
|19
|Fred Wright
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|3:44:20
|20
|Aaron Gate
|XDS Astana Team
|3:44:20
Clasificación general tras la etapa 7 del Tour de Francia 2026
Tadej Pogačar conserva el maillot amarillo como líder de la clasificación general del Tour de Francia 2026 tras la séptima etapa, con un tiempo acumulado de 24:56:17. El esloveno mantiene una ventaja de 2:42 sobre Jonas Vingegaard y de 3:27 sobre Isaac del Toro, lo que fortalece su liderato y lo confirma como el principal referente de la carrera en esta primera semana.
|Posición
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1
|Tadej Pogačar
|UAE Team Emirates – XRG
|24:56:17
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|+2:42
|3
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|+3:27
|4
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|+3:30
|5
|Juan Ayuso
|Lidl – Trek
|+3:34
|6
|Florian Lipowitz
|Decathlon CMA CGM Team
|+3:55
|7
|Paul Seixas
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|+4:00
|8
|Lenny Martinez
|Bahrain – Victorious
|+4:21
|9
|Mattias Skjelmose
|Lidl – Trek
|+4:57
|10
|Mathias Vacek
|Lidl – Trek
|+7:10
|11
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|+9:12
|12
|Sean Quinn
|EF Education – EasyPost
|+9:35
|13
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|+9:42
|14
|Ilan Van Wilder
|Soudal Quick-Step
|+9:45
|15
|Davide Piganzoli
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|+9:50
|16
|Tom Pidcock
|Team Visma | Lease a Bike
|+10:46
|17
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto Intermarché
|+10:51
|18
|Jordan Jegat
|TotalEnergies
|+10:56
|19
|Ramses Debruyne
|Alpecin – Premier Tech
|+11:26
|20
|Yannis Voisard
|Tudor Pro Cycling Team
|+12:21