Isaac del Toro se mantiene en el Top 3 del Tour de Francia, pese al triunfo de Tim Merlier en la etapa 7

Publicado por Leonardo Méndez

Tim Merlier se quedó con la etapa 7 del Tour de Francia 2026 tras completar el recorrido con un tiempo de 3:44:20; Isaac del Toro termina en el lugar 57

Tim Merlier conquistó la séptima etapa del Tour de Francia 2026 este viernes 10 de julio al imponerse en el sprint masivo disputado sobre un recorrido de 175.1 kilómetros entre Hagetmau y Burdeos con un tiempo de 3:44:20. El velocista belga del Soudal Quick-Step superó en los últimos metros al noruego Søren Wærenskjold y al eritreo Biniam Girmay para firmar su primera victoria en la presente edición de la Grande Boucle, después de una jornada diseñada para los especialistas en llegadas rápidas. El mexicano Isaac del Toro se mantuvo en el top 3 de la clasificación general, entrando en la posición 57, con el resto del pelotón.

La etapa 7 transcurrió bajo el control de los equipos de los velocistas tras una fuga protagonizada por Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba, quienes llegaron a contar con más de un minuto de ventaja. Sin embargo, el pelotón neutralizó el intento a 18 kilómetros de la meta y preparó un cierre de alta velocidad en las calles de Burdeos, donde Tim Merlier encontró el espacio suficiente para cruzar la línea de meta en el primer lugar. 

El mexicano Isaac del Toro cumplió con una jornada sin contratiempos al mantenerse dentro del grupo principal y conservar su posición entre los aspirantes al título. El ciclista del UAE Team Emirates-XRG protegió a su líder, Tadej Pogacar, durante un día sin diferencias entre los favoritos de la clasificación general y concluyó la etapa con el mismo tiempo del ganador. 

Tras siete etapas, Tadej Pogačar continúa al frente de la clasificación general con un registro acumulado de 24:56:17 tras quedar en el puesto 56. El esloveno conserva una ventaja de 2:42 sobre el danés Jonas Vingegaard, mientras que Isaac del Toro permanece en la tercera posición, a 3:27 del líder, para mantenerse como uno de los protagonistas en el inicio del Tour de Francia 2026.

La séptima jornada ofreció un respiro para los candidatos al maillot amarillo después de la exigencia de los Pirineos. El recorrido prácticamente llano, con apenas un puerto de cuarta categoría y un único sprint intermedio, suficiente para favorecer a los embaladores y dejó intacta la pelea por la clasificación general, en la que Tadej Pogačar mantiene el control e Isaac del Toro continúa como el mejor latinoamericano y conserva el maillot blanco como el mejor ciclista joven de la competencia.

Resultados de la etapa 7 del Tour de Francia 2026

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) fue el líder de la etapa 7 del Tour de Francia 2026 tras imponerse en un emocionante sprint masivo con un tiempo de 3:44:20. El velocista belga superó a Søren Wærenskjold y Biniam Girmay, confirmó su gran estado de forma y se consolidó como uno de los sprinters más fuertes de la presente edición.

PosiciónCiclistaEquipoTiempo
1Tim MerlierSoudal Quick-Step3:44:20
2Søren WærenskjoldUno-X Mobility3:44:20
3Biniam GirmayNSN Cycling Team3:44:20
4Max KanterXDS Astana Team3:44:20
5Jasper PhilipsenAlpecin – Premier Tech3:44:20
6Phil BauhausBahrain – Victorious3:44:20
7Huub ArtzLotto Intermarché3:44:20
8Mads PedersenNetcompany INEOS3:44:20
9Dorian GodonLidl – Trek3:44:20
10Tom Van AsbroeckNSN Cycling Team3:44:20
11Pavel BittnerTeam Picnic PostNL3:44:20
12Pascal AckermannTeam Jayco AlUla3:44:20
13Milan FretinCofidis3:44:20
14Fernando GaviriaCaja Rural – Seguros RGA3:44:20
15Clément RussoTotalEnergies3:44:20
16Anthony TurgisGroupama – FDJ United3:44:20
17Jenno BerckmoesLotto Intermarché3:44:20
18Rick PluimersTudor Pro Cycling Team3:44:20
19Fred WrightPinarello Q36.5 Pro Cycling Team3:44:20
20Aaron GateXDS Astana Team3:44:20

Clasificación general tras la etapa 7 del Tour de Francia 2026

Tadej Pogačar conserva el maillot amarillo como líder de la clasificación general del Tour de Francia 2026 tras la séptima etapa, con un tiempo acumulado de 24:56:17. El esloveno mantiene una ventaja de 2:42 sobre Jonas Vingegaard y de 3:27 sobre Isaac del Toro, lo que fortalece su liderato y lo confirma como el principal referente de la carrera en esta primera semana.

PosiciónCiclistaEquipoTiempo
1Tadej PogačarUAE Team Emirates – XRG24:56:17
2Jonas VingegaardTeam Visma | Lease a Bike+2:42
3Isaac del ToroUAE Team Emirates – XRG+3:27
4Remco EvenepoelRed Bull – BORA – hansgrohe+3:30
5Juan AyusoLidl – Trek+3:34
6Florian LipowitzDecathlon CMA CGM Team+3:55
7Paul SeixasRed Bull – BORA – hansgrohe+4:00
8Lenny MartinezBahrain – Victorious+4:21
9Mattias SkjelmoseLidl – Trek+4:57
10Mathias VacekLidl – Trek+7:10
11Egan BernalNetcompany INEOS+9:12
12Sean QuinnEF Education – EasyPost+9:35
13Tobias Halland JohannessenUno-X Mobility+9:42
14Ilan Van WilderSoudal Quick-Step+9:45
15Davide PiganzoliPinarello Q36.5 Pro Cycling Team+9:50
16Tom PidcockTeam Visma | Lease a Bike+10:46
17Lennert Van EetveltLotto Intermarché+10:51
18Jordan JegatTotalEnergies+10:56
19Ramses DebruyneAlpecin – Premier Tech+11:26
20Yannis VoisardTudor Pro Cycling Team+12:21

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