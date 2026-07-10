La Copa en tus manos, en vivo | Previa del España vs Bélgica

Los cuartos de final de fiesta del fútbol continúan este viernes 10 de julio, y el segundo boleto a las semifinales busca definirse en el duelo entre España y Bélgica

En La Copa en Tus Manos presentamos un análisis completo previo al enfrentamiento entre España y Bélgica, correspondiente a los cuartos de final del torneo en el Los Angeles Stadium. Nuestro equipo de especialistas revisa las estadísticas más importantes de ambos combinados, así como los aspectos tácticos que pueden marcar diferencia durante los 90 minutos.

A lo largo del programa, los analistas profundizan en las fortalezas y áreas de oportunidad de cada selección, además de las claves que deberán considerar para conseguir el boleto a las semifinales. Desde el funcionamiento colectivo hasta las variantes ofensivas y defensivas, todos los detalles que pueden influir en el desarrollo del partido son parte del análisis.

No te pierdas el repaso de las estrategias, los duelos individuales y los factores que podrían definir este enfrentamiento en la recta final del torneo, donde cada detalle puede ser determinante para continuar en la búsqueda del título.

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