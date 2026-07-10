Universitario vs Millonarios en vivo, amistoso internacional 2026: fecha, hora, alineaciones y dónde ver el partido

El conjunto Crema recibe al Embajador en el Estadio Monumental U de Lima, oportunidad para tomar ritmo de pretemporada.

Universitario y Millonarios juegan un amistoso internacional.

Se acabaron las vacaciones para los clubes. En pocos días, las temporadas de los diferentes países arrancarán y es momento para que Universitario y Millonarios jueguen en un amistoso internacional para tomar ritmo. El compromiso hace parte de las actividades conmemorativas por los 80 años del club Embajador, cumplidos el pasado 18 de junio. Mientras tanto, las instituciones sigue trabajando en el mercado de fichajes.

Amistoso internacional 2026: ¿cuándo y a qué hora se juega Universitario vs Millonarios?

Este duelo de pretemporada se llevará a cabo en el Estadio Monumental U en Lima, Perú, este sábado, 11 de julio. Aunque se programó inicialmente en horas de la noche, cuestiones logísticas de últimas hora llevaron a que se presentara un movimiento en el horario. Ahora será a las 3:30 p.m. locales, que es la misma hora para Colombia por su zona (GMT -5).

¿Dónde ver en vivo el amistoso Universitario vs Millonarios? Canales de TV y streaming

El partido no va a tener transmisión por canales tradicionales de cable. La única manera de ver el encuentro será por medio del canal oficial de YouTube de Universitario. No obstante, la transmisión no estará abierta para el público en general, sino solamente para aquellos que cuenten con una suscripción paga. El precio es de $15 soles, que equivale a unos $15.000 pesos colombianos.

Universitario vs Millonarios, amistoso internacional 2026: estas son las posibles alineaciones

Universitario: Romero; Corzo, Di Benedetto, Fara, Inga; Guivin, Fertoli, Concha; Andy Polo, Lapadula y Reyna.

Millonarios: Javier Burrai; Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias; Samuel Martín, Rodrigo Ureña, Daniel Ruiz, Mateo García, Sebastián Valencia; Rodrigo Contreras y Leonardo Castro.

¿Quién gana Universitario vs Millonarios, según la IA? Amistoso internacional 2026

Se consultó con Chat GPT y respondió:



“Según un análisis basado en el rendimiento reciente de ambos equipos, la experiencia de sus plantillas y el hecho de que se trata de un partido amistoso internacional, el resultado más probable es un empate 1-1. Universitario suele hacerse fuerte cuando juega en Perú y cuenta con una base consolidada que le permite competir con intensidad en casa. Millonarios, por su parte, mantiene una propuesta de juego basada en la posesión y la circulación del balón, además de una plantilla con experiencia en este tipo de compromisos internacionales. Al no haber puntos en disputa, es habitual que ambos entrenadores roten jugadores y prueben variantes tácticas durante el encuentro, lo que suele equilibrar el desarrollo del partido y reduce la probabilidad de un marcador amplio”.

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