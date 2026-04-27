Tour de Turquía 2026, en vivo | Etapa 2

Disfruta en vivo online la etapa 1 del Tour de Turquía 2026 a través de nuestra multiplataforma de Claro Sports

La segunda etapa propone un escenario de transición clásica a través de la media montaña turca. Con un trayecto de aproximadamente 158 km desde Aydın, los pedalistas deberán gestionar una serie de ascensos constantes que desgastarán las piernas de los sprinters antes de iniciar el vertiginoso descenso hacia la costa de Marmaris. El final de la jornada suele ser terreno fértil para ataques valientes en los últimos 10 kilómetros, aprovechando el trazado técnico que precede a la meta. No te pierdas la estrategia y la velocidad de esta etapa en vivo por la multiplataforma de Claro Sports.

Te puede interesar: