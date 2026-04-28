Ted Lasso 4: tráiler y cuándo se estrena la nueva temporada en Apple TV

Apple TV confirmó el regreso de Ted Lasso con el estreno de la cuarta temporada a principios de agosto de 2026, una noticia que esperaban sus fanáticos

Ted Lasso confirma su cuarta temporada | Captura de Pantalla: Apple TV

El regreso de Ted Lasso llega con un nuevo objetivo en la cancha y enciende el entusiasmo de millones de fanáticos en plena fiebre mundialista. Tras años de espera, Apple TV presentó el primer tráiler de la cuarta temporada de la serie que fue estrenada en 2020, una producción que ha conectado con audiencias de todo el mundo gracias al carisma de su protagonista y a su estilo poco convencional.

A pocas semanas de su estreno, la serie, que acumula 13 Premios Emmy desde su debut, se prepara para abrir una nueva etapa en la vida del entrenador. Los próximos episodios apuntan a explorar retos distintos dentro y fuera del campo, lo que eleva la expectativa ante una posible evolución significativa del personaje.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Ted Lasso?

De acuerdo con Apple TV+, el estreno de la cuarta temporada de Ted Lasso está programado para el próximo 5 de agosto. Hasta el momento, todo apunta a que esta fecha corresponderá a un lanzamiento mundial, ya que la plataforma de streaming no ha especificado si existirán diferencias en el calendario para los distintos territorios donde la serie será distribuida.

Cabe recordar que la compañía anunció en enero de 2026 que la producción de esta nueva entrega ya estaba encaminada, generando expectativas entre los seguidores. En ese momento, incluso compartieron una breve sinopsis que adelanta el enfoque central de la temporada, lo que sugiere que la historia continuará evolucionando con nuevos desafíos y dinámicas para sus personajes.

“En los nuevos episodios, Ted regresa a Richmond para enfrentarse a su mayor desafío hasta la fecha: entrenar a un equipo de fútbol femenino de segunda división. A lo largo de la temporada, Ted y el equipo aprenderán a lanzarse a la piscina, arriesgándose a hacer cosas que nunca pensaron que harían”, señaló Apple TV.

¿Qué personajes regresan en la cuarta temporada de Ted Lasso?

Pese a que el elenco completo de Ted Lasso aún no ha sido revelado oficialmente, los adelantos y la información que se ha filtrado en las últimas semanas ya permiten vislumbrar un panorama bastante claro sobre algunos de los protagonistas que regresarán para esta nueva etapa. Además, estos avances también han dejado entrever ciertos elementos narrativos que se incorporarán a la trama de la cuarta temporada, lo que apunta a una evolución en la historia y en las dinámicas entre los personajes.

Jason Sudeikis como Ted

Hannah Waddingham como Rebecca

Juno Temple como Keeley

Brett Goldstein como Roy

Brendan Hunt como Coach Beard

Jodi Balfour como Jack

Jeremy Swift como Leslie Higgins

Andrea Anders como Michelle Lasso

Ted Lasso 4 tráiler oficial

Tras el cierre de la tercera temporada de Ted Lasso en 2023, la historia dejó a Ted, interpretado por Jason Sudeikis, aparentemente en paz, lejos de la presión del AFC Richmond y enfocado en su vida personal en Kansas City junto a su hijo Henry. Sin embargo, los indicios que han surgido apuntan a que ese equilibrio podría verse alterado por una nueva oportunidad profesional, una que, de alguna forma, lo invitaría a salir de su retiro y reconectar con el mundo del fútbol desde una perspectiva distinta a la que conocía.

En ese sentido, algunas pistas sugieren que el posible regreso de Ted a Richmond estaría ligado a un reto inusual: la dirección de un equipo femenil de segunda división, propuesta impulsada por Rebecca. Todo parece insinuar que la narrativa podría explorar nuevamente temas como la construcción de equipo, la confianza y la capacidad de arriesgarse sin miedo, pero ahora bajo circunstancias completamente nuevas que pondrían a prueba tanto al entrenador como a sus jugadoras.

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