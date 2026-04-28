¿América o Pumas? Nico Castillo y su favorito para los cuartos de final del Clausura 2026

El delantero habla en exclusiva con Claro Sports sobre el choque entre sus dos exequipos en el fútbol mexicano

El clásico entre Pumas y América en los cuartos de final del Clausura 2026 ya comienza a jugarse fuera de la cancha, y una de las voces que anticipa el choque es la de Nicolás Castillo. El exdelantero de ambos equipos no dudó en destacar el atractivo de la serie, en un cruce que pondrá frente a frente al líder del torneo contra el último clasificado a la Liguilla.

“Les tocaba jugar, así que nada, va a ser un partido muy lindo. Tengo un gran cariño por ambas instituciones y bueno, decir que sea un lindo espectáculo, que sean buenos partidos, obviamente voy a estar mirándolo y como se dice en el fútbol, que gane el mejor”, expresó el chileno, quien vivió este tipo de duelos desde dentro.

El enfrentamiento ya tiene fechas confirmadas. El partido de ida se disputará el domingo 3 de mayo a las 17:00 horas en el Estadio Azteca, mientras que la vuelta será el 10 de mayo a las 19:15 horas en Ciudad Universitaria, donde se definirá al equipo que avance a semifinales.

Castillo también se refirió al formato de competencia, que permite que equipos como América, que terminó en octavo lugar, tengan la oportunidad de pelear por el título. Para el exjugador, se trata de reglas establecidas que forman parte del torneo.

“Las reglas están desde antes puestas y no hay como cambiarlas. Obviamente el octavo lugar puede ser campeón. Obviamente ahí el primer lugar que queda durante un año debe tener algún premio, pero nada, son las reglas. Espero que sea un buen final de torneo”, señaló.

En cuanto al rendimiento de ambos equipos, el chileno reconoció que Pumas llega con mejores números tras liderar la fase regular con 36 puntos, aunque advirtió que América suele cambiar su nivel en instancias definitivas.

“Pumas terminó mucho mejor el torneo, pero claro, América en liguilla obviamente es otro nivel, otra exigencia, tal cual como Pumas también, pero nada, va a ser un partido lindo porque es un clásico y los dos equipos quieren ser campeones, así que va a estar lindo”, agregó.

El análisis de Castillo refleja la esencia de este tipo de eliminatorias, donde el contexto previo suele quedar en segundo plano. La experiencia en Liguilla y la capacidad de responder bajo presión suelen ser factores determinantes en partidos de este calibre.

Además de este cruce, la Liguilla del Clausura 2026 arrancará el 2 de mayo con el Tigres vs Chivas, seguido por el Atlas vs Cruz Azul, mientras que el domingo 3 también se jugará el Toluca vs Pachuca. Los encuentros de vuelta se disputarán el 9 y 10 de mayo.

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