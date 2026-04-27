NASCAR Challenge México Series, en vivo | Tulum | Fecha 3

La NASCAR Challenge México Series llega a Tulum con nuevos protagonistas y una fecha clave en el campeonato

La NASCAR Challenge México Series disputa en Tulum la tercera fecha del calendario 2026, en un escenario poco habitual para el serial y como parte del evento programado para el 25 y 26 de abril en Quintana Roo. La sede será el Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto, una plaza nueva para la categoría dentro de un fin de semana que también incluye actividades del Tulum Air Show. La carrera llega con expectativa tras un arranque de temporada que dejó ganadores distintos en las dos primeras fechas: Víctor Barrales Jr. abrió el año con triunfo en la Challenge Series en San Luis Potosí, mientras que Giancarlo Vecchi se quedó con la victoria en Chiapas. Con ese antecedente, Tulum aparece como una fecha importante para mover la pelea por los primeros lugares del campeonato.

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