Platense vs Independiente Santa Fe, en vivo: dónde ver la Copa Libertadores 2026

El ‘León’ disputará su tercer partido en este certamen continental y necesita con urgencia los tres puntos para seguir en la pelea.

Horario y dónde ver Platense vs Santa Fe.

Independiente Santa Fe viajó al sur del continente para mantenerse con vida en la Copa Libertadores 2026. El conjunto dirigido por Pablo Repetto visita este miércoles 29 de abril a Platense, por la fecha 3 de este certamen continental, y si quiere continuar en la pelea, deberá buscar los tres puntos ante el equipo argentino, ya que en la primera jornada solo sumó un empate contra Peñarol y en la segundo, perdió 2-0 con Corinthians en condición de visitante. Durísimo duelo para el ‘León’ que también está luchando por clasificar a los ‘play offs’ en la Liga BetPlay.

Horario y dónde ver Platense vs Independiente Santa Fe por la jornada 3 de la Copa Libertadores

El duelo entre Platense e Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores 2026 se jugará este miércoles 29 de abril a partir de las 17:00 horas de Colombia, es decir, a las 19:00 horas de Argentina y 16:00 de México. Este compromiso se podrá ver por ESPN y Disney+.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Platense vs Independiente Santa Fe

Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Víctor Cuesta; Juan Gauto, Martín Barrios, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero; Leonardo Heredia y Ronaldo Martínez.

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Helibelton Palacios, Christian Mafla; Kilian Toscano, Daniel Torres, Jhojan Torres; Luis Palacios, Omar Frasica y Hugo Rodallega.

Pronóstico de la Copa Libertadores: ¿quién es el favorito de Platense vs Independiente Santa Fe según la IA?

Si se mira desde modelos predictivos (basados en rendimiento reciente, historial internacional y planteles), el favoritismo suele inclinarse hacia Independiente Santa Fe por varios factores: tiene más experiencia en torneos CONMEBOL, un título de Copa Sudamericana 2015 y, en general, mayor rodaje competitivo fuera de su liga.

Por su parte, Platense llega como un equipo más irregular y con menos historial internacional, lo que en modelos de IA suele pesar bastante. Sin embargo, hay matices importantes: jugar en Argentina y el momento anímico pueden equilibrar el duelo más de lo que dicen los números.

En resumen, Santa Fe parte como ligero favorito en el papel, pero no es un cruce definido: es de esos partidos donde el contexto (localía, forma del día) puede cambiarlo todo.

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