Jugando Claro, en vivo | Lunes 27 de abril

Jugando Claro analiza en vivo la lista de Aguirre rumbo a 2026, con foco en figuras de Liga MX

El proceso de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026 entra en una fase clave, y este análisis lo podrás seguir en vivo a través de Jugando Claro. El programa abordará la convocatoria de Javier Aguirre, quien comienza a perfilar su base de jugadores con miras a la próxima Copa del Mundo.

En esta emisión, el enfoque estará en los futbolistas de la Liga MX, especialmente aquellos que ya quedaron eliminados del Clausura 2026 y que ahora pueden integrarse de lleno al trabajo del Tricolor. También se analizará el caso de los jugadores que siguen compitiendo en la Liguilla.

La lista de Aguirre genera expectativa por las decisiones que pueda tomar en torno a nombres consolidados y posibles sorpresas. El contexto del cierre del torneo permite observar a los futbolistas en momentos distintos de forma y exigencia competitiva. Durante la transmisión en vivo, se desglosará la convocatoria de Javier Aguirre, evaluando posición por posición. Se pondrá especial atención en el rendimiento reciente de los jugadores y su proyección hacia el Mundial 2026.

Además, se discutirá el impacto de incluir futbolistas eliminados frente a aquellos que siguen en competencia. Este punto será clave para entender la estrategia del cuerpo técnico en la planeación de los próximos partidos.

La transmisión de Jugando Claro ofrecerá un análisis claro, directo y enfocado en los puntos más relevantes de la lista de Aguirre. Será una oportunidad para entender las decisiones del seleccionador en un momento clave del proceso mundialista.

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