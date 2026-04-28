Iván Ramiro Sosa gana la etapa 3 del Tour de Turquía y pasa a ser líder de la general

El nacido en Pasca, subcampeón nacional de ruta, atacó y con un buen ritmo se impuso en una jornada con buena cuota de montaña.

Iván Ramiro Sosa | Gongora/NurPhoto vía AFP

Buen día para Iván Ramiro Sosa en las carreteras europeas al imponerse en la etapa 3 del Tour de Turquía, jornada que tuvo 132.7 kilómetros de distancia entre Marmaris y Kiran. Además, el colombiano toma el liderato de la clasificación general para afrontar lo que resta de carrera.

El perfil tuvo como ingrediente especial dos puertos de montaña y dos sprints bonificables a lo largo del trazado. El primer ascenso fue de primera categoría con rampas de hasta 4.8% de desnivel, mientras que el otro fue de categoría especial y con inclinaciones del 9.7% y final en alto.

Cuando restaban cinco kilómetros para la llegada a meta, el subcampeón nacional de ruta atacó y por unos instantes Kamiel Bonneu logró seguirle el ritmo. Sin embargo, el nacido en Pasca se mostró fuerte y logró desprenderlo, al punto que llegó en solitario al final de la etapa.

Desde el grupo perseguidor también hubo intentos por cazar a Sosa, pero los esfuerzos fueron en vano porque ninguno logró llegar a su rueda. Sebastian Berwick y Nicolas Breuillard completaron el podio del día, a 9 y 15 segundos con respecto al ‘Cafetero’ del Kern Pharma.

Iván Ramiro Sosa, líder de la clasificación general

Con ese triunfo ahora el cundinamarqués es primero en la general con 13 segundos de diferencia sobre el australiano Berwick y 21 sobre el francés Breuillard. Ahora en adelante el colombiano tendrá que defender esa camiseta junto a su equipo, si el objetivo es quedarse con el título del Tour de Turquía.

Por ahora la planificación se debe centrar en la cuarta etapa de la carrera, que tendrá 130.4 kilómetros de distancia entre las localidades de Marmaris y Fethiye. Durante el recorrido habrán dos sprints bonificables y solo un puerto de montaña de tercera categoría.

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