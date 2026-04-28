Nashville reta a Tigres en un duelo MLS vs Liga MX en Concacaf

Nashville SC recibe a Tigres en la ida de semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026, en un duelo entre MLS y Liga MX con estilos opuestos y el pase al Mundial de Clubes en juego

La Concacaf Champions Cup 2026 entra en su fase decisiva con el arranque de las semifinales, donde Nashville SC y Tigres de la UANL protagonizarán uno de los duelos más atractivos del torneo. El encuentro de ida se disputará este martes 28 de abril en el GEODIS Park, en lo que será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes.

El contexto de la eliminatoria no es menor. Se trata de una serie entre MLS y Liga MX, una rivalidad que históricamente ha favorecido a los equipos mexicanos, que han ganado 14 de 18 semifinales ante clubes estadounidenses. Sin embargo, el crecimiento de la liga estadounidense ha equilibrado la balanza en los últimos años.

Nashville llega con un recorrido que ha llamado la atención en la región. El conjunto estadounidense eliminó al América en cuartos de final y se convirtió en el primer equipo de la MLS en ganar en el Estadio Azteca dentro del torneo. Además, esta es la primera semifinal internacional en la historia del club, que apenas debutó en la MLS en 2020.

Nashville, la sorpresa que quiere hacer historia

El equipo dirigido por Brian Joseph Callaghan ha construido su identidad desde la solidez defensiva. En la Champions Cup solo ha recibido un gol, lo que lo convierte en uno de los equipos más difíciles de vulnerar en el torneo.

En ataque, Nashville cuenta con un tridente que ha marcado diferencia. Hany Mukhtar, ex Bota de Oro de la MLS, Sam Surridge, uno de los goleadores del torneo con siete tantos en liga, y Cristian Espinoza, han sido fundamentales para alcanzar esta instancia.

Además, el conjunto estadounidense llega con confianza tras liderar la Conferencia Este de la MLS, mostrando regularidad tanto en el plano local como internacional.

Tigres, experiencia y poder ofensivo

Del otro lado, Tigres llega con mayor experiencia en estas instancias. El conjunto regiomontano disputará su séptima semifinal en la competencia, con saldo positivo en fases anteriores, al sumar 4 series ganadas, sin embargo, en las dos últimas sucumbió, lo que lo convierte en un rival de cuidado.

Edición Rival Resultado Global Desenlace 2025 Cruz Azul 1–2 Eliminado 2023 León 3–4 Eliminado 2020 Olimpia 3–0 Avanzó (Campeón) 2019 Santos Laguna 5–3 Avanzó 2016-17 Vancouver Whitecaps 4–1 Avanzó 2015-16 Querétaro 2–0 Avanzó

Los Felinos avanzaron tras eliminar al Seattle Sounders en una serie cerrada que se definió por el criterio de gol de visitante. Su camino también incluyó un duelo de alta intensidad ante Cincinnati, lo que evidencia su capacidad ofensiva. Jugadores como Diego Lainez, Ángel Correa, Rodrigo Aguirre, Ozziel Herrera y André-Pierre Gignac lideran el ataque, mientras que Nahuel Guzmán continúa siendo una pieza clave bajo los tres palos.

Un choque de estilos en la serie

El enfrentamiento presenta un contraste claro. Nashville apuesta por el orden defensivo y la eficiencia, mientras que Tigres se caracteriza por su capacidad ofensiva y variedad de anotadores. Los números reflejan esta diferencia: el equipo estadounidense ha construido su éxito desde la solidez, mientras que los Felinos han superado eliminatorias con marcadores abiertos y múltiples goleadores.

Más que una semifinal

La serie no solo define a uno de los finalistas, también otorga un boleto al Mundial de Clubes y a la Copa Intercontinental, lo que eleva la importancia del enfrentamiento. Para Tigres, es la oportunidad de reafirmar el dominio mexicano en la región. Para Nashville, representa la posibilidad de consolidar el crecimiento de la MLS en torneos internacionales.

El duelo de ida marcará el rumbo de la eliminatoria. Nashville buscará aprovechar su localía, donde no ha sido superado en el torneo, mientras que Tigres intentará imponer su experiencia para tomar ventaja antes de la vuelta en el Estadio Universitario.

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