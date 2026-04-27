América vs Pumas en el Azteca: precio y dónde comprar boletos para el Clásico capitalino de la Liguilla del Clausura 2026

Las Águilas no han dado a conocer los precios de los boletos para el partido de ida contra los auriazules, pero ya se ofrecen en hasta más de tres mil pesos

¿Cuánto cuestan los boletos para el América vs Pumas? | Imago 7

El Clásico capitalino vuelve a tomar protagonismo en la Liguilla. América y Pumas se enfrentarán en los cuartos de final del Clausura 2026, en una serie que concentra la atención de los aficionados en la Ciudad de México, con el Estadio Azteca como escenario para uno de los partidos más esperados de la Fiesta Grande.

La demanda por boletos ha comenzado a crecer desde que se confirmó el cruce y aunque todavía no existe una lista oficial de precios publicada por el club o la boletera (Fanki), ya circulan estimaciones basadas en plataformas de venta y experiencias recientes en partidos de fase final.

¿Cuándo es el América vs Pumas en el Estadio Azteca?

El partido entre América y Pumas en el Estadio Azteca corresponde al duelo de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 y se disputará el próximo domingo 3 de mayo a las 17:00 horas de la Ciudad de México, como lo dio a conocer de manera oficial la Liga MX.

América vs Pumas: precios y dónde comprar boletos para el Clásico capitalino de la Liga MX?

Hasta el momento, ni el Club América ni la boletera oficial en la que se adquieren las entradas, han publicado el listado oficial de precios para este partido de ida. Sin embargo, en plataformas como StubHub los boletos presentan rangos aproximados.

Los precios estimados parten desde cerca de los 500 pesos en zonas generales y superan los 3,000 pesos en áreas preferentes o cercanas al campo. En sitios de reventa, algunas entradas incluso alcanzan cifras mayores dependiendo de la ubicación y la demanda.

América vs Pumas: ¿Dónde ver en vivo la Liguilla de la Liga MX?

El partido entre América y Pumas podrá verse en televisión abierta y de paga, como parte de los derechos de transmisión de la Liga MX. En México, los encuentros del América como local suelen transmitirse por TUDN y Canal 5, además de su disponibilidad en plataformas digitales como ViX. De la misma manera podrán seguir el minuto a minuto de Claro Sports, donde tendremos toda la cobertura.

TE PUEDE INTERESAR: