Fabián Estay cuestiona a naturalizados en el Tri: “A excepción de Sinha, ninguno ha sido espectacular”

El exjugador habló sobre el papel de los futbolistas naturalizados en la selección mexicana y su exigencia rumbo al Mundial 2026

Fabián Estay, exfutbolista chileno, se refirió al papel de los jugadores naturalizados en la selección mexicana. En entrevista exclusiva para el programa Peloteando de Claro Sports, el exmediocampista abordó el nivel mostrado por este grupo de futbolistas en el actual proceso rumbo al Mundial 2026.

Durante la charla, Estay explicó que su experiencia como jugador en el extranjero le permitió entender las exigencias que implica competir fuera del país de origen. A partir de ello, planteó su postura sobre el rol que deben asumir los naturalizados dentro del equipo nacional.

“Jugué 14 años fuera de mi país y cada día tenía que demostrar que me habían llevado porque era mejor en relación a los que ya estaban. Jugué en Colombia, Suiza, Grecia y México, siempre tenía que demostrar. Para mí un naturalizado tiene que dar algo más, no podemos pensar que porque tiene el pasaporte mexicano no importa que juegue igual que los mexicanos”.

El exjugador también analizó el rendimiento reciente de algunos futbolistas naturalizados que han sido considerados por el cuerpo técnico del Tricolor, haciendo referencia a su participación en los últimos compromisos internacionales.

“Me parece que (Julián) Quiñones dio un paso adelante en los partidos frente a Portugal y Bélgica, termina por darse cuenta de que tiene que entregar más y me parece que hizo una buena presentación. Lo de Fidalgo lo dejo en un 50/50; creo que todavía puede dar mucho más. Y lo de (Germán) Berterame, el irse a la MLS le ha quitado posibilidades. Hoy sale la lista (de la selección mexicana) y sale el Memote (Martínez). Esos son los naturalizados que tienen que marcar cierta diferencia o por lo menos ser diferente a lo que ya tienen”.

Estay planteó además la discusión sobre las razones que llevan a algunos jugadores a optar por la nacionalidad mexicana, con el país como sede de la próxima Copa del Mundo.

“Yo siempre digo: ¿es convicción o es conveniencia? Hay muchos que levantaron la mano cuando anunciaron que México iba a ser sede, dijeron ‘yo quiero naturalizarme porque quiero jugar el Mundial’. Se entiende, porque uno como jugador estar en un Mundial es maravilloso y jugar para tu país es mucho mejor para cualquiera. Pero si se da esta posibilidad de jugar con el país donde te han arropado bien, donde te has sentido bien y has rendido bien es válido, pero con esa responsabilidad de mostrar algo diferente”.

Finalmente, el exfutbolista señaló que, hasta el momento, no observa actuaciones que destaquen de manera significativa dentro de este grupo, con una excepción puntual: “En estos momentos ninguno, a excepción un poquito de Sinha, ninguno ha sido espectacular. Espero que en este Mundial los que vayan, que al Vasco le gustan los naturalizados, puedan marcar diferencia y se haga un muy buen Mundial”.

Su ingreso al Salón de la Fama

En otro tema, Estay se dijo “emocionado” por su nombramiento al Salón de la Fama en Pachuca: “Contento, feliz, emocionado. Ayer fue una media tarde muy movida, de muchas emociones, de muchos recuerdos, empiezas a recordar todo lo que hiciste. Fueron 22 años de futbolista profesional. Empecé muy joven a los 16 allá en Santiago de Chile en la U Católica y terminé a los 38 años jugando en Palestino, pero los 10 años que jugué en México fueron muy importantes. Tengo tres hijas mexicanas, una nieta mexicana. Entonces, estamos muy cercanos a este país. Soy naturalizado, no para jugar, pero soy naturalizado porque le tengo un gran cariño a este hermoso país y por supuesto este reconocimiento, tal vez lo esperaba antes pero nunca es tarde. Estoy muy feliz y muy emocionado”.

“Es espectacular ser reconocido por el Salón de la Fama de Pachuca, que es internacional y está avalado por la FIFA. Es quedar inmortalizado en una foto que nadie podrá mover. Tenía poca expectativa porque ya había estado nominado antes, pero no lo conseguía y estaba un poquito desanimado, decía ‘ya llegará en algún momento’ […] Estos 10 años en México fueron maravillosos y de mucho sentimiento. Se lo comuniqué a mi familia muy emocionado, con algunas lágrimas en los ojos y estaban muy contentos, sobre todo mi madre”.

Estay ve al América con “pocas posibilidades” ante Pumas

Finalmente Fabián Estay se refirió a la Liguilla del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde dos de sus exequipos tendrán actividad. En cuanto al bicampeón Toluca, Estay destacó: “El Turco ha hecho un gran trabajo, fuimos compañeros en Atlante, es un gran técnico. No sé cuánto va a durar en Toluca, por ahí él quiere darse un tiempo, y ojalá que dure mucho tiempo en Toluca pero primero que se vaya tricampeón y que nos entregue una Concacaf, que sería lo ideal”.

“Este semestre la opción es ser campeón de Concacaf, que es la prioridad, pero no va a dejar de lado el hecho de intentar conseguir un tricampeonato […] Este Toluca conectó con la afición nuevamente. Para mí es el quinto grande del fútbol mexicano, no me cabe duda”.

En cuanto al América, Estay considera que Pumas es favorito en el Clásico Capitalino: “Hoy los rendimientos individuales y colectivos de América son bajos. Les veo pocas posibilidades. Yo le doy un 60% a Pumas que pueda pasar a la semifinal y un 40 América. Ese 40 se lo doy, no porque esté jugando bien o porque puedan despertar, es porque a 180 minutos pueden pasar muchísimas cosas. Y si pasa América es porque Pumas se lo permitió. Si en estos momentos, se jugara hoy a un solo partido, el favorito sería Pumas por lo que está haciendo, tiene una idea muy clara sin ser brillante. Eso le permite pensar en que pueden ser campeones del fútbol mexicano después de mucho tiempo”.

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