Checo Pérez y Cadillac presentan un livery especial para el GP de Miami

El equipo estadounidense estrenará decoración especial en Miami, su primera carrera como local en la Fórmula 1

El livery de Cadillac para el GP de Miami | @Cadillac_F1

Sergio Pérez se prepara para la primera carrera de Cadillac en casa dentro de la Fórmula 1. El equipo estadounidense presentó una decoración especial para el Gran Premio de Miami 2026, una cita que marca un momento clave en su temporada debut dentro del campeonato.

La escudería modificó el diseño de su monoplaza para integrar elementos directamente relacionados con Estados Unidos. El monoplaza mantiene su base en blanco y negro, pero incorpora referencias claras a la bandera en distintas zonas del chasis. La intervención más visible se encuentra en el alerón delantero, donde aparecen 50 estrellas que representan a cada uno de los estados del país.

El alerón trasero concentra el único bloque de color en el diseño. En esa zona destaca la inscripción “USA” sobre fondo blanco, acompañada por detalles en rojo y azul que refuerzan la identidad visual vinculada al origen del equipo.

No place like home 🇺🇸 pic.twitter.com/2iekJGhiwf — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) April 28, 2026

Además del rediseño del auto, Sergio Pérez y su compañero Valtteri Bottas utilizarán monos especiales durante todo el fin de semana. La indumentaria mantiene la línea estética del coche, con ajustes enfocados en reflejar la identidad estadounidense sin modificar por completo la imagen base del equipo.

Cassidy Towriss, asesora principal de marca, explicó que la propuesta busca proyectar un mensaje claro en el primer evento como locales, con una identidad que se reconozca sin necesidad de cambios radicales en el concepto original.

A long time coming. This is what home looks like 🖤 pic.twitter.com/4n9Lraf2ne — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) April 28, 2026

En el mismo sentido, Drew Cukor, presidente de TWG AI, destacó que el diseño representa la unión entre dos marcas estadounidenses dentro del proyecto de Fórmula 1. El directivo subrayó que la intervención no es únicamente estética, sino una declaración sobre la ambición del equipo en esta nueva etapa.

El Gran Premio de Miami será el único escenario donde Cadillac mostrará esta versión del monoplaza en pista, dentro de un fin de semana con formato sprint. El equipo se convirtió en el primero en presentar un diseño especial para la temporada 2026. Para Pérez y Bottas, la carrera representa una oportunidad de consolidar el desarrollo del equipo en una temporada donde aún busca posicionarse dentro de la parrilla.

El Gran Premio de Miami 2026 se disputará del 1 al 3 de mayo en el circuito del Hard Rock Stadium, dentro de un fin de semana con formato sprint. La actividad comenzará el viernes con la única práctica libre y la clasificación sprint por la tarde; el sábado se correrá la sprint race y más tarde la clasificación, mientras que la carrera principal se celebrará el domingo 3 de mayo. La prueba marca la cuarta fecha del calendario de la Fórmula 1 2026, tras el arranque en Australia, China y Japón, y el parón de más de un mes por la cancelación de Arabia Saudita y Bahréin.

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