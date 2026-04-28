Tour de Turquía 2026, en vivo | Etapa 3

No te pierdas en vivo online la etapa 3 del Tour de Turquía 2026 a través de nuestra multiplataforma de Claro Sports

La emoción del Tour de Turquía 2026 sube de nivel con la llegada de la etapa 3, una jornada que empieza a perfilar la batalla por la clasificación general. Desde Marmaris hasta Kıran, el pelotón enfrentará 132.7 kilómetros donde la montaña toma el protagonismo y obliga a cambiar el guión: adiós a los velocistas, bienvenida la lucha entre escaladores. El recorrido presenta un desgaste progresivo con el paso por Çetibeli (18.3 km al 4.8%), antes de encarar el gran reto del día, un final en alto que promete hacer diferencias importantes entre los favoritos.

La subida a Kıran, de categoría especial con 9 kilómetros al 9.7%, será el punto donde la carrera puede romperse por completo. Aquí no habrá margen de error: el ritmo, la colocación y la capacidad de responder a los ataques serán determinantes para quienes aspiran al liderato. Todo está listo para una jornada clave que puede empezar a definir el rumbo de la competencia. Vive cada kilómetro, cada ataque y cada emoción a través de Claro Sports, con la cobertura completa del Tour de Turquía 2026.

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