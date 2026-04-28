PSG vs Bayern Munich en vivo: todo listo en París para el primer juego de semifinales en la Champions League

¿Quiénes son las figuras a seguir en el PSG vs Bayern?

En cuanto a rendimiento individual, dos nombres destacados: Harry Kane por el Bayern Munich y Khvicha Kvaratskhelia por el PSG. Ambos son los goleadores de su equipo, aunque el inglés presume cuatro goles más respecto al georgiano (12 por ocho).

La racha de Kane está en juego: son cinco partidos al hilo marcando en Champions. Doblete vs el Union SG en la fase de liga, un gol ante el PSV en la fase de liga, doblete contra el Atalanta en la vuelta de octavos (no tuvo minutos en la ida) y un gol por juego en la serie frente al Real Madrid. Por su parte Kvaratskhelia viene de quedarse en blanco después de cuatro duelos.