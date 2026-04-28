PSG vs Bayern Munich en vivo: todo listo en París para el primer juego de semifinales en la Champions League
Sigue los detalles del partido de ida en directo: alineaciones, resultado y goles al momento
Alineaciones del PSG vs Bayern Munich, al momento
¡Tenemos la alineación confirmada del Bayern Munich! Los visitantes salen a la cancha con Manuel Neuer, Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz y Harry Kane.
¿Quiénes son las figuras a seguir en el PSG vs Bayern?
En cuanto a rendimiento individual, dos nombres destacados: Harry Kane por el Bayern Munich y Khvicha Kvaratskhelia por el PSG. Ambos son los goleadores de su equipo, aunque el inglés presume cuatro goles más respecto al georgiano (12 por ocho).
La racha de Kane está en juego: son cinco partidos al hilo marcando en Champions. Doblete vs el Union SG en la fase de liga, un gol ante el PSV en la fase de liga, doblete contra el Atalanta en la vuelta de octavos (no tuvo minutos en la ida) y un gol por juego en la serie frente al Real Madrid. Por su parte Kvaratskhelia viene de quedarse en blanco después de cuatro duelos.
¿Cómo llegan PSG y Bayern Munich a la semifinal?
Vamos a repasar el camino de ambos equipos hasta las semifinales. Iniciamos con el PSG, equipo que terminó undécimo en la fase de liga con registro de cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas. Los parisinos cerraron la primera ronda con tres duelos al hilo sin triunfo, por lo que tuvieron que encontrar su boleto vía Playoffs. Allí superaron al Monaco por global de 5-4, metiéndose a octavos de final donde echaron al Chelsea por contundente 8-2 acumulado. En cuartos de final su víctima fue el Liverpool, con global de 4-0.
Del otro lado el Bayern fue segundo de la tabla en la fase de liga, gracias a sus siete triunfos y una derrota, con 22 goles anotados y ocho recibidos. Los bávaros se metieron de forma directa a octavos de final, donde no tuvieron piedad del Atalanta al superarlos por global de 10-2. En cuartos de final los de Múnich eliminaron al Real Madrid con global de 6-4.
Champions League: antecedentes y últimos resultados del PSG vs Bayern Munich
A lo largo de la historia del torneo, el PSG y el Bayern Munich se han enfrentado en 15 ocasiones, con balance favorable para los alemanes. El conjunto bávaro tiene nueve triunfos, por seis del club parisino. A continuación repasamos los últimos resultados entre ambos en Champions League, donde destaca una racha de cuatro victorias al hilo para los de Alemania (en todos dejando su portería en cero):
Bayern 1-0 PSG | Jornada 5 | 2024-25
Bayern 2-0 PSG | Octavos de final vuelta | 2022-23
PSG 0-1 Bayern | Octavos de final ida | 2022-23
PSG 0-1 Bayern | Cuartos de final vuelta | 2020-21
Bayern 2-3 PSG | Cuartos de final ida | 2020-21
Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del PSG vs Bayern y cuánto paga?
PSG luce ligeramente como favorito en las apuestas, aunque los tres resultados presentan momios positivos. En Caliente MX la victoria parisina está en +142, por un +156 para el triunfo alemán. El empate es el resultado que mejor paga, con +285.
Champions League: criterios de desempate
Es importante repasar los criterios de desempate en la UEFA Champions League. Hay que recordar que el gol de visitante no cuenta, por lo que el único criterio es el marcador acumulado (resultado del primer juego más el marcador del segundo encuentro). Si después de los dos partidos la eliminatoria termina igualada, se juegan tiempos extra en dos periodos de 15 minutos. De mantenerse la igualdad, el pase a la final se decide mediante una tanda de penaltis.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver las semifinales de la Champions League?
El juego de ida de las semifinales de la Champions League entre PSG y Bayern Munich se podrá ver en vivo y en directo en México a través de las señales de TNT Sports y HBO Max. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto.
¿A qué hora juegan PSG vs Bayern Munich hoy 28 de abril en Champions League?
PSG y Bayern Munich disputarán el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League hoy martes 28 de abril en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Las acciones se llevarán a cabo en el Parque de los Príncipes de París, en Francia.