¡Champions en estado puro! PSG y Bayern regalan una batalla inolvidable en la ida de semifinales

La llave queda abierta en un duelo espectacular digno de la UEFA Champions League

Semifinal inolvidable en la Champions League | POUJOULAT / AFP

El Parque de los Príncipes fue escenario de una noche desbordada de goles, polémica y emociones en la ida de semifinales de la UEFA Champions League 2026. El Paris Saint-Germain se impuso 5-4 al Bayern Munich en un partido que tuvo de todo y que dejó la eliminatoria completamente abierta de cara a la vuelta.

El arranque fue intenso desde el primer minuto, con ambos equipos buscando imponer condiciones. El Bayern golpeó primero al minuto 17, cuando Harry Kane convirtió desde el punto penal tras una falta sobre Luis Díaz dentro del área. El inglés no falló y puso el 0-1, además de seguir escalando posiciones entre los máximos goleadores históricos de competiciones europeas.

El conjunto alemán estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero el PSG reaccionó con carácter. Khvicha Kvaratskhelia firmó el empate al minuto 25 con una jugada individual que dejó sin opciones a Manuel Neuer. A partir de ahí, el partido se convirtió en un intercambio constante de golpes.

La voltereta llegó al minuto 33, cuando Joao Neves apareció en un tiro de esquina para conectar de cabeza y poner el 2-1. Sin embargo, el Bayern no tardó en responder. Michael Olise igualó el marcador al 41 con un disparo desde fuera del área que superó a Safonov, devolviendo la paridad antes del descanso.

Cuando parecía que el empate se mantendría, una jugada polémica cambió el rumbo. El árbitro señaló penalti por una mano de Alphonso Davies tras revisión en el VAR, y Ousmane Dembélé convirtió desde los once pasos en el tiempo agregado para el 3-2 parcial antes de irse al vestidor.

El segundo tiempo mantuvo el mismo ritmo frenético. Kvaratskhelia volvió a aparecer al minuto 56 para firmar su doblete tras una gran jugada colectiva, ampliando la ventaja a 4-2. Apenas dos minutos después, Dembélé volvió a marcar con un disparo que dejó sin reacción a Neuer para el 5-2.

Con una desventaja amplia, el Bayern reaccionó. Dayot Upamecano recortó distancias al minuto 65 en una jugada a balón parado, devolviendo la esperanza al conjunto alemán que nunca dejó de competir.

El momento más polémico llegó al minuto 68. Luis Díaz marcó un gol que inicialmente fue anulado por fuera de juego. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el árbitro validó la anotación al confirmar que el colombiano estaba habilitado por Marquinhos. El marcador pasó de un aparente 5-2 a un 5-4 que cambió por completo el cierre del partido.

El conjunto bávaro se volcó al frente en los minutos finales, aprovechando el impulso anímico, pero el PSG logró resistir para mantener la ventaja mínima. El tramo final fue de alta tensión, con llegadas constantes y una sensación de que cualquier error podía modificar el resultado.

El 5-4 deja la eliminatoria completamente abierta. A pesar de la ventaja parisina, el Bayern demostró que tiene argumentos para competir y remontar en casa. La vuelta promete otro duelo de alto nivel entre dos equipos que apostaron por el ataque.

La semifinal queda en suspenso, con nueve goles en la ida y una historia que aún está lejos de resolverse. PSG toma ventaja, pero el Bayern sigue con vida en una serie que apunta a ser una de las más espectaculares de la temporada.

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