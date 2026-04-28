Luis Díaz: nuevo gol en Champions, que mantiene con esperanzas a Bayern Munich

El colombiano volvió a tener una destacada actuación con Bayern Munich, sumando una nueva anotación y generando un penal.

Luis Díaz celebrando un gol | Reuters

Luis Díaz volvió a ser protagonista con Bayern Munich, esta vez en la semifinal ida de la Champions League ante París Saint German. El colombiano convirtió el cuarto gol para su equipo y fue dolor de cabeza para la defensa rival.

Como tal el conjunto alemán perdió por 5-4 en esta primera salida contra el elenco francés, encuentro que se disputó en el Parque de los Príncipes. Sin embargo, en últimas el resultado no terminó siendo malo para los dirigidos por Vincent Kompany, como pudo haber sido.

En un momento parecía que el PSG iba a lograr un marcador lo suficientemente amplio, pero de a poco el Bayern se metió en el partido y logró acortar distancias. ‘Lucho’ apareció cuando el cuadro local estaba 5-3 a favor, volviendo a demostrar su capacidad goleadora.

Control de lujo, suspenso y validación

El colombiano recibió una buena asistencia de Harry Kane, controló con mucha clase dentro del área, amagó y luego sacó un derechazo para acercar a un gol al Bayern Munich en la llave. Sin embargo, el festejo del ‘Guajiro’ se interrumpió porque el juez lo invalidó por posible fuera de lugar.

Tras un chequeo en el VAR, el central dio como válido el tanto y de esa manera el extremo llegó a siete anotaciones por Champions League en la actual temporada, en once partidos hasta la fecha.

¡¡GOLAZO DEL GUAJIRO PARA SEGUIR DESCONTANDO!! LOCURA DE LUCHO DÍAZ PARA EL 4-5 ANTE PSG.



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Generador de problemas cuando juega por dentro

Algo que es habitual en Luis Díaz con el conjunto alemán es interiorizarse, a pesar de que su función principal es por la banda izquierda. Su velocidad, encare y llegada a gol complican a la defensa rival, algo que se vio reflejado en el duelo contra París Saint German.

Al minuto 15 generó un penal que transformó en gol Harry Kane. ‘Lucho’ recibió dentro del área y en ese punto de la cancha fue derribado por un defensa rival, que se tiró con el fin de impedir un disparo del colombiano, que prácticamente quedó de cara a gol.

Inclusive cuando el partido se tornó desfavorable para Bayern el extremo continuó insistiendo, hasta que por fin logró anotar. Otro dato cuantificable de su gran partido son las distintas plataformas de marcadores, pues en muchas de ellas lo dieron como la figura del cotejo, con calificaciones que superan una media de 9.0.

Ahora ‘Lucho’ y su equipo deberán preparar de la mejor manera el compromiso de vuelta, que será el próximo miércoles 6 de mayo con la localía invertida.

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