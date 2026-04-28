‘La selección en tus manos’: la historia detrás de quienes representan a México

El serial de Claro Sports regresa rumbo al torneo del fútbol internacional más importante de este verano, con entrevistas exclusivas que muestran el lado humano de la selección mexicana y sus protagonistas

El torneo del fútbol internacional más importante del verano está a nada de arrancar y en Claro Sports, preparamos un serial que te llevará a conocer el lado más humano de los protagonistas del Tri: ‘La selección en tus manos’.

Una producción original que vuelve en su tercera edición consecutiva para demostrarte que no solo es fútbol, sino todo lo que existe detrás del balón y su entorno, sacrificios, decisiones y sobre todo, el sueño de representar a México.

Con entrevistas exclusivas, este proyecto se consolida para llevarte a conocer las historias de los jugadores mexicanos que han trabajado para cumplir su objetivo de portar la camiseta azteca en la máxima fiesta del fútbol mundial, cuya reunión se lleva a cabo cada cuatro años.

En esta nueva entrega, el serial reunirá a jugadores de la selección, entrenadores y especialistas, quienes compartirán su visión, preparación y expectativas de cara al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

A través de cada episodio, la audiencia podrá acceder a contenidos únicos con testimonios directos de quienes podrían hacer un sueño realidad.

Así, jugadores como: Raúl Jiménez, Erik Lira, César Montes, César ‘Chino’ Huerta, Santi Gimenez, Orbelín Pineda, Luis Chávez, Johan Vásquez y Edson Álvarez, nos cuentan cómo han sido sus procesos personales y momentos clave en su camino por aspirar a vestir la camiseta nacional.

Esta serie especial estará disponible en todas las plataformas de Claro Sports a partir del próximo mes de mayo; espera consolidarse como uno de los contenidos que podrían ser la diferencia entre un ser humano cuyo sueño gira alrededor de un balón y sus aficionados.

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