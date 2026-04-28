México

‘La selección en tus manos’: la historia detrás de quienes representan a México

Publicado por Redacción Claro Sports

El serial de Claro Sports regresa rumbo al torneo del fútbol internacional más importante de este verano, con entrevistas exclusivas que muestran el lado humano de la selección mexicana y sus protagonistas

El torneo del fútbol internacional más importante del verano está a nada de arrancar y en Claro Sports, preparamos un serial que te llevará a conocer el lado más humano de los protagonistas del Tri: ‘La selección en tus manos’.

Una producción original que vuelve en su tercera edición consecutiva para demostrarte que no solo es fútbol, sino todo lo que existe detrás del balón y su entorno, sacrificios, decisiones y sobre todo, el sueño de representar a México.

Con entrevistas exclusivas, este proyecto se consolida para llevarte a conocer las historias de los jugadores mexicanos que han trabajado para cumplir su objetivo de portar la camiseta azteca en la máxima fiesta del fútbol mundial, cuya reunión se lleva a cabo cada cuatro años.

En esta nueva entrega, el serial reunirá a jugadores de la selección, entrenadores y especialistas, quienes compartirán su visión, preparación y expectativas de cara al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

A través de cada episodio, la audiencia podrá acceder a contenidos únicos con testimonios directos de quienes podrían hacer un sueño realidad.

Así, jugadores como: Raúl Jiménez, Erik Lira, César Montes, César ‘Chino’ Huerta, Santi Gimenez, Orbelín Pineda, Luis Chávez, Johan Vásquez y Edson Álvarez, nos cuentan cómo han sido sus procesos personales y momentos clave en su camino por aspirar a vestir la camiseta nacional.

Esta serie especial estará disponible en todas las plataformas de Claro Sports a partir del próximo mes de mayo; espera consolidarse como uno de los contenidos que podrían ser la diferencia entre un ser humano cuyo sueño gira alrededor de un balón y sus aficionados.

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