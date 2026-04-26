Tour de Turquía 2026, en vivo | Etapa 1

Disfruta en vivo online la etapa 1 del Tour de Turquía 2026 a través de nuestra multiplataforma de Claro Sports

Arranca la emoción del ciclismo internacional con el inicio del Tour de Turquía 2026, una prueba que celebra su 61ª edición y que, como ya es tradición, promete espectáculo desde el primer kilómetro. La ruta de este año mantiene su esencia competitiva, con salida en la localidad costera de Çeşme y una histórica llegada en Ankara, capital del país que se estrena como sede dentro de esta prestigiosa ronda. Un recorrido equilibrado, pensado para ofrecer oportunidades a distintos perfiles de corredores, donde la estrategia y la resistencia comenzarán a marcar diferencias desde esta primera etapa entre Çeşme y Selçuk, con 149 kilómetros que abren la batalla.

En el plano deportivo, aunque los velocistas tendrán varias oportunidades a lo largo de la semana, la clasificación general se definirá en dos exigentes finales en alto: Kıran y Feslikan, escenarios donde se perfilará al nuevo campeón que sucederá a Wout Poels. Pero todo comienza aquí, en esta etapa 1, donde cada segundo cuenta y cada movimiento puede ser clave para el desarrollo de la carrera. No te despegues, porque esto apenas empieza: vive cada pedalada, cada ataque y cada emoción a través de Claro Sports, donde te llevamos la cobertura completa del Tour de Turquía 2026.

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