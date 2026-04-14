Máximos goleadores de la UEFA Champions League 2026: así va la tabla

Mbappé, Kane, Julián y los jugadores que luchan por el título de goleo en esta edición de la Liga de Campeones

¿Quién es el líder de goleo de la UEFA Champions League 2026? | AFP

La UEFA Champions League está a nueve partidos de terminar su temporada 2025/26. Quedan la vuelta de los cuartos de final, las semifinales y la final en Budapest para definir todo en el torneo de clubes más importante del mundo, incluyendo el campeón de goleo.

Varios de los máximos anotadores ya quedaron fuera, por lo que la lucha estaría entre futbolistas del Real Madrid, Bayern Munich, PSG, Atlético de Madrid y FC Barcelona.

Tabla de goleo de la Champions League 2026: luego de los cuartos de final

De momento, el líder de goleo de la Champions es Kylian Mbappé. El 9 del Real Madrid ha marcado 14 ocasiones en 10 partidos: 13 en la fase de liga y uno en la ida de cuartos ante el Bayern. Tiene ventaja de tres goles ante su rival de la ronda, Harry Kane del Bayern.

Kylian Mbappé (Real Madrid): 14 Harry Kane (Bayern Munich): 11 Anthony Gordon (Newcastle): 10 | ELIMINADO Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 9 Khvicha Kvaratskhelia (PSG): 8 Erling Haaland (Manchester City): 7 | ELIMINADO Vitinha (PSG): 6 Harvey Barnes (Newcastle): 6 | ELIMINADO Gabriel Martinelli (Arsenal): 6 Jens Petter Hauge (Bodo Glimt): 6 | ELIMINADO Fermín López (FC Barcelona): 6 Alexander Sorloth (Atlético de Madrid): 6 Lamine Yamal (FC Barcelona): 6

¿Quién fue el último campeón de goleo de la UEFA Champions League?

En la temporada 2024/25, empataron en el liderato de goleo Guirassy, del Borussia Dortmund, y Raphinha, del FC Barcelona, ambos con 13 anotaciones, aunque el delantero del equipo alemán lo hizo en menos minutos de juego. Este fue el Top 5 de goleadores:

Guirassy (Borussia Dortmund): 13 Raphinha (FC Barcelona): 13 Robert Lewandowski (FC Barcelona): 11 Harry Kane (Bayern Munich): 11 Lautaro Martínez (Inter de Milán): 9

¿Quién es el máximo goleador histórico de la UEFA Champions League?

Desde que nació el torneo como la Copa de Europa en 1955, el máximo realizador es Cristiano Ronaldo. El astro portugués anotó 141 goles en su carrera, seguido de Leo Messi, con 12 menos que CR7.

Entre los futbolistas en activo, el líder goleador es Robert Lewandowski, con 109 entre su paso por el Dortmund, Bayern y Barça. El siguiente es Mbappé, a más de 40 de distancia, pero se acerca al Top 5 histórico, a par de anotaciones de otra leyenda del Real Madrid, Raúl González Blanco.

Cristiano Ronaldo | 141 goles Leo Messi | 129 Robert Lewandowski | 109 Karim Benzema | 90 Raúl | 71 Kylian Mbappé | 69 Ruud van Nistelrooy | 60 Andriy Shevchenko | 59 Erling Haaland | 57 Thomas Müller | 57

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