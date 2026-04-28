El conmovedor mensaje de Guillermo Martínez tras ser incluido en la primera lista para el Mundial 2026

El Tricolor reveló la primera lista con los jugadores de la Liga MX que tienen altas posibilidades de ir al Mundial 2026, incluido Memote Martínez

La selección mexicana dio a conocer la primera lista de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026, y una de las principales sorpresas fue la inclusión de Guillermo Martínez, delantero de Pumas UNAM. La convocatoria, publicada durante las primeras horas de este martes 28 de abril, coloca al atacante universitario muy cerca de cumplir el sueño de disputar la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Tras ver su nombre en la lista, el jugador universitario no ocultó su emoción y compartió un mensaje lleno de agradecimiento, destacando lo especial que fue recibir la noticia junto a su familia. El delantero reconoció que, en ese momento, tanto él como sus seres queridos no podían creer lo que estaba sucediendo, al ver que su nombre aparece cada vez más cerca de formar parte del torneo más importante del fútbol a nivel mundial, el cual se disputará el próximo verano.

“La verdad es que estoy muy contento junto con mi familia. Creo que es algo que desde chico sueñas. Gracias a Dios se nos dieron estas cosas, esta oportunidad y, bueno, qué mejor que representar a tu país, que tanto amas. En lo personal, agradecer también la confianza de Javier y, bueno, la entrega total para la selección. Creo que no hay nada más grande que representar a tu país. Hubo muchos momentos donde se pudo haber flaqueado, pero siempre estuvo ese gran respaldo de mi familia, que me ha sacado adelante”, indicó Guillermo Martínez frente a los medios de comunicación.

Salvo que ocurra una catástrofe, Memote Martínez estará en el Mundial 2026, ya que su nombre aparece bien perfilado dentro del grupo considerado por Javier Aguirre en esta primera lista de la selección mexicana. Únicamente resta la incorporación de los futbolistas que militan en clubes europeos para completar la convocatoria definitiva que acompañará al técnico nacional en el Mundial 2026, lo que deja al delantero cada vez más cerca de cumplir el sueño mundialista.

“Creo que al momento de verlo junto con mi familia no lo podíamos creer; más bien nos sorprendía porque era el objetivo que se buscaba desde el momento en que yo quise esta versión nacional. Yo lo platicaba mucho con mi esposa, el hecho de imaginar qué se siente vestir la playera de la selección, qué se siente en el entorno, qué se siente jugar un partido, y también nos planteábamos qué se sentirá estar en un Mundial. Y, bueno, mira, creo que Dios nunca se equivoca. Si bien las cosas no fueron fáciles, sí fueron justas. Al final de cuentas, el trabajo y el hecho de siempre estar preparado creo que nos abre las puertas. Como yo siempre lo he dicho, con mucha humildad lo voy a trabajar y, sobre todo, lo voy a aprovechar para dar lo mejor de mí en beneficio de la selección. Pero aquí no incluye ni a un jugador ni a otro; simplemente todos vamos por un mismo objetivo, que es dejar a México en lo más alto”, señaló el futbolista de Pumas.

México iniciará su camino en el Mundial 2026 frente a Sudáfrica el 11 de junio en el partido inaugural, que se disputará en el Estadio Azteca, recinto que hará historia al convertirse en el primero en albergar una Copa del Mundo en tres ocasiones. Para Memote Martínez, este momento representa mucho más que un sueño cumplido; sin embargo, lo asume con serenidad y filosofía, al asegurar que, ante una oportunidad así, “sólo queda disfrutarlo”.

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