Golpe duro en Xelajú MC: la lesión que sacude al equipo de cara fase final

Xelajú MC afrontará los cuartos de final con ajustes en su estructura, obligado a responder sin uno de sus jugadores más experimentados.

Xelajú MC pierde a un jugador clave | X: @Xelaju_Oficial

Xelajú MC enfrenta un contratiempo importante tras confirmarse la lesión del portero Rubén Darío Silva. El guardameta sufrió una ruptura del tendón de Aquiles en la pierna derecha, una dolencia que lo alejará de la actividad durante varios meses.

El diagnóstico fue determinado luego de evaluaciones médicas realizadas tras el último compromiso con triunfo ante Cobán Imperial. La lesión obliga al futbolista a someterse a una intervención quirúrgica en los próximos días, paso necesario para iniciar su proceso de recuperación.

Este tipo de lesión implica un periodo prolongado fuera de las canchas. De acuerdo con estimaciones iniciales, el tiempo de recuperación podría oscilar entre seis y ocho meses, dependiendo de la evolución posterior a la cirugía.

¿Quién reemplazará a Rubén Darío Silva?

La baja del portero representa una ausencia relevante para Xelajú MC en la etapa decisiva del Torneo Clausura 2026. Además, el periodo estimado también compromete su participación en el arranque del próximo campeonato.

Ante este escenario, el cuerpo técnico deberá reorganizar la portería. El arquero guatemalteco Nery Lobos asumirá la titularidad en lo que resta del torneo, mientras que Estuardo Chang quedará como alternativa inmediata.

El contexto se complica al considerar que el periodo de inscripción de jugadores ya finalizó, lo que limita las opciones del club para incorporar refuerzos en esa posición durante la fase final.

A la ausencia de Silva se suman dudas en otras zonas del equipo. Elmer William Cardoza y Harim Quezada presentan molestias físicas y serán evaluados de cara a los próximos encuentros de eliminación directa.

Xelajú MC afrontará los cuartos de final con ajustes en su estructura, obligado a responder sin uno de sus jugadores más experimentados en una fase clave de la temporada.

Te puede interesar