¡Locura en la Trucks Series! Bob Espinoza se lleva un final de fotografía en Aguascalientes

Espinoza repitió victoria en el óvalo hidrocálido tras un cierre de fotografía ante Sebastián Rodríguez y Jean-Philippe Krul en el Chase

Épico triunfo de Bob Espinoza en Aguascalientes | Claro Sports

El Chase de Trucks México Series no pudo tener un mejor comienzo. Bob Espinoza volvió a conquistar el Óvalo Aguascalientes México, pero tuvo que trabajar hasta la última vuelta para quedarse con una victoria que terminó definiéndose por centímetros. Después de 100 vueltas, dos stages, una bandera amarilla y un cierre que mantuvo a todos al filo del asiento, la camioneta 96 volvió a encontrarse con la bandera a cuadros en territorio hidrocálido.

Jean-Philippe Krul fue el gran dominador durante buena parte de la competencia. Después de arrancar desde la posición 12 avanzó rápidamente hasta tomar el liderato y convirtió la primera parte de la carrera en una exhibición de ritmo. El piloto de la camioneta 7 se llevó los dos stages del día, sumando cinco puntos de bono en cada uno, mientras Sebastián Rodríguez y Espinoza se mantenían como sus principales perseguidores.

La primera sacudida importante llegó después del primer stage. Gael Aguilar, quien había arrancado desde la pole position, entró a pits cuando todavía se encontraban cerrados y tuvo que volver a detenerse, mientras Santiago Cruz fue penalizado por exceder el límite de velocidad en la zona de fosos. Para Carlos “Tiburón” Novelo también aparecieron problemas mecánicos, aunque consiguió mantenerse en la vuelta del líder y continuar en la pelea.

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La carrera cambió nuevamente con un fuerte incidente que involucró a Vale Aranda, Yacir Salazar y el poleman Aguilar. El contacto terminó con las tres camionetas fuera de competencia y obligó primero a mostrar la bandera amarilla y posteriormente la roja debido a los fluidos que quedaron sobre la pista. Para Aranda, uno de los pilotos clasificados al Chase, el abandono significó un duro golpe en el arranque de la postemporada.

Una vez reanudada la acción, Krul volvió a imponer condiciones y se adjudicó también el segundo stage, por delante de Espinoza y Rodríguez. Con 10 puntos de bono acumulados, el piloto de Ambi Motorsports parecía encaminado a completar una jornada perfecta, pero todavía quedaban 40 vueltas y las camionetas de Dynamic Motorsports comenzaban a preparar su ataque.

Espinoza esperó hasta el momento decisivo. Mientras Rodríguez comenzó a presionar al número 7 y llegó incluso a colocarse en la pelea por el liderato, el campeón de la temporada regular se mantuvo detrás de ambos hasta encontrar la oportunidad. A menos de 10 vueltas del final, aprovechó la batalla entre sus dos rivales para tomar la punta y obligar a Krul a convertirse en el perseguidor.

Nada estaba decidido. Krul volvió a colocarse sobre la camioneta 96 y Rodríguez recuperó terreno hasta alcanzar a los dos líderes para la última vuelta. Los tres llegaron juntos a la recta final: Espinoza por dentro, Krul en medio y Rodríguez por la parte externa, en un desenlace en el que prácticamente no hubo separación entre las tres camionetas al momento de cruzar la meta.

Espinoza apareció apenas por delante para conquistar su cuarta victoria de la temporada y repetir el triunfo conseguido previamente en Aguascalientes. Rodríguez completó el primer 1-2 de Dynamic Motorsports en 2026 y Krul cerró tercero después de una actuación en la que ganó ambos stages y lideró gran parte de la competencia. Con el espectacular arranque del Chase consumado, la pelea por el campeonato continuará el 17 y 18 de octubre en Mérida, Yucatán.