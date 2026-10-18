Paris Saint-Germain vs Barcelona en vivo, Champions League 2026: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 3 de la fase de liga

El equipo parisino y el conjunto blaugrana protagonizarán uno de los grandes duelos del torneo, con sabor a final adelantada, en busca del liderato

Horario y dónde ver el PSG vs Barcelona. | Claro Sports

Un duelo en la cumbre, con sabor a final adelantada, es el que protagonizarán Paris Saint-Germain y Barcelona este martes 20 de octubre en la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-2027. El encuentro se disputará en el Parque de los Príncipes de París, donde ambos equipos buscarán dar un golpe en la mesa y mantener su paso perfecto en la competencia europea.

El Barcelona llega con dos victorias y nueve goles a favor en sus primeros dos encuentros, después de superar 5-1 al Feyenoord y 4-1 al Galatasaray. Por su parte, el conjunto que dirige Luis Enrique también suma seis puntos, tras vencer 6-1 al Slovan Bratislava y 4-2 al Manchester City.

El historial reciente favorece al PSG, que ganó tres de los últimos cinco enfrentamientos ante el Barcelona, con un empate y una victoria para los españoles. El antecedente más cercano ocurrió el 1 de octubre de 2025, cuando el conjunto francés se impuso 2-1 en territorio español.

Horario y dónde ver en vivo Paris Saint-Germain vs Barcelona en la jornada de la Champions League 2026

El partido entre PSG y Barcelona está programado para este martes 20 de octubre de 2026 a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. La sede será el Parque de los Príncipes, estadio del equipo francés. En México podrás seguir el encuentro a través de las señales de TNT Sports y HBO Max, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

Alineaciones probables del Paris Saint-Germain vs Barcelona para el partido de Champions League 2026

Luis Enrique y Hansi Flick tendrán que revisar el estado físico de varios futbolistas antes de definir sus equipos. Nuno Mendes es una de las dudas del PSG después de sufrir molestias en el partido contra Estrasburgo, mientras que Jules Koundé y Eric García terminaron con problemas físicos el encuentro del Barcelona ante Betis.

PSG: Matvéi Safónov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes (en duda); João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, João Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha y Gabriel Jesus.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Paris Saint-Germain vs Barcelona y cuánto paga?

El Paris Saint-Germain parte como favorito, según los momios de Caliente.mx, aunque la diferencia respecto al Barcelona es reducida. La casa de apuestas paga +138 por triunfo del conjunto parisino, +310 por el empate y +150 por la victoria de los blaugranas.