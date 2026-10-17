NASCAR México Series 2026, en vivo: Yucatán | Fecha 9

La NASCAR México Series llega al Autódromo Yucatán Emerson Fittipaldi para disputar una nueva carrera de la temporada 2026 en Claro Sports

Este sábado 17 de octubre se celebrará el Aurora Ruckus Networks Yucatán 120, correspondiente a la novena fecha del campeonato, que fue reprogramada tras posponerse en Monterrey debido a las condiciones climáticas. La competencia se correrá en formato sprint, a 30 vueltas, en un circuito de 3,340 metros que recibe por primera vez a la categoría. Los pilotos buscarán sumar puntos importantes en una etapa determinante de El Chase, con el objetivo de fortalecer sus aspiraciones rumbo al cierre de la temporada.