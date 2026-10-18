Aurora vs San Pedro en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Aurora y San Pedro por la jornada 15 del Torneo Apertura de Guatemala.

Aurora vs San Pedro, minuto a minuto, Liga de Guatemala | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Aurora FC vs San Pedro FC! Ambos equipos se enfrentarán este domingo 18 de octubre en el Estadio Cementos Progreso, por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El conjunto aurinegro buscará aprovechar su condición de local para acercarse a los primeros puestos, mientras que los sampedranos intentarán conseguir una victoria que les permita mantenerse en la pelea por los lugares de privilegio.

Aurora afronta este compromiso después de conseguir una victoria por 2-1 frente a Comunicaciones como visitante. El conjunto aurinegro se ubica en el octavo puesto de la clasificación con 18 unidades, luego de registrar seis triunfos y ocho derrotas en 14 presentaciones. Ahora buscará sumar nuevamente de a tres para reducir la distancia con los equipos que se encuentran por encima en la tabla.

Por su parte, San Pedro llega a esta jornada ubicado en la cuarta posición con 22 puntos, producto de seis victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. El equipo sampedrano viene de repartir puntos con Suchitepéquez tras igualar 1-1 y necesita reencontrarse con el triunfo para sostener su lugar entre los primeros puestos. Una victoria como visitante le permitiría acercarse a los líderes del Apertura 2026.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Aurora vs San Pedro hoy domingo 18 de octubre de 2026?

El encuentro entre Aurora y San Pedro será el domingo 18 de octubre de 2026 a las 11:30 horas de Guatemala en el Estadio Cementos Progreso. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

Alineaciones del Aurora vs San Pedro para la jornada 15, al momento

Aurora y San Pedro no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Saúl Phillip y Edwin Vásquez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Aurora : Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, Carlos Flores, Marcos Acosta, Klisman García, José Luis Vivas, Jose Grajeda, Daniel Baján (C), Luis Aguilar, Héctor Morales, Víctor Urias. DT : Saúl Phillip.

: Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, Carlos Flores, Marcos Acosta, Klisman García, José Luis Vivas, Jose Grajeda, Daniel Baján (C), Luis Aguilar, Héctor Morales, Víctor Urias. : Saúl Phillip. San Pedro: Ricardo Méndez, Steveth Chacón, David Álvarez (C), Renny Folleco, Aarón Navarro, Julio Fajardo, Romario Gómez, Edgar Macal, Luigui Calderón, Germán Águila, Sebastián Colón. DT: Edwin Vásquez

Antecedentes del Aurora vs San Pedro y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Aurora y San Pedro:

23 de agosto de 2026 | Malacateco 2-0 San Pedro | Torneo Apertura

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