Cartaginés vs Saprissa en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Cartaginés y Saprissa por la jornada 12 del Torneo Apertura de Costa Rica.

Saprissa vs Cartaginés, minuto a minuto, Liga de Costa Rica | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Cartaginés vs Deportivo Saprissa! Ambos equipos se enfrentarán este domingo 18 de octubre por la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Primera División de Costa Rica. El encuentro tendrá como protagonistas a los dos primeros de la clasificación, con los morados como líderes con 24 puntos y los brumosos en el segundo puesto con 21 unidades. Una victoria del conjunto local le permitiría alcanzar a su rival en la tabla.

Cartaginés afronta este compromiso después de superar 3-1 a Puntarenas FC, con anotaciones de José de Jesús González, Juan Gaete y Geancarlo Castro. El equipo brumoso suma siete triunfos y cuatro derrotas en 11 jornadas. Además, mantiene una racha de cinco victorias en sus cinco presentaciones como local, registro que intentará extender frente al líder del campeonato.

Por su parte, Saprissa llega después de imponerse por 6-0 ante Sporting FC y buscará mantener la primera posición del torneo. El conjunto morado acumula ocho victorias y tres derrotas en 11 encuentros. Sin embargo, su rendimiento fuera de casa ha sido irregular, con dos triunfos y tres derrotas en cinco visitas. Ante Cartaginés, intentará mejorar esos números y ampliar su ventaja en la clasificación.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Cartaginés vs Saprissa hoy domingo 18 de octubre de 2026?

El encuentro entre Saprissa y Cartaginés será el domingo 18 de octubre de 2026 a las 11:00 horas de Costa Rica en el Estadio José Rafael “Fello” Meza Ivancovich. Se podrá ver en vivo a través de FUTV y TDMAX, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

Alineaciones del Cartaginés vs Saprissa para la jornada 12, al momento

Saprissa y Cartaginés no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica. Se estima que Amarini Villatoro y Hernán Medford no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Cartaginés : Christopher Moya, Carlos Barahona, Luis Olivas, Diego Mesén, José Quirós, Claudio Montero, Luis Flores (C), Gian Morera, Manuel Morán, Joaquín Hernández, José González. DT : Amarini Villatoro

: Christopher Moya, Carlos Barahona, Luis Olivas, Diego Mesén, José Quirós, Claudio Montero, Luis Flores (C), Gian Morera, Manuel Morán, Joaquín Hernández, José González. : Amarini Villatoro Saprissa: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Kendall Waston, Fidel Escobar, Jorkaeff Azofeifa, Sebastián Acuña, Gerson Torres, Mariano Torres (C), Andrey Soto, Luis Paradela, Newton Williams. DT: Hernán Medford

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Antecedentes del Cartaginés vs Saprissa y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Saprissa y Cartaginés:

16 de septiembre de 2026 | Cartaginés 3-2 Saprissa | Copa Centroamericana

9 de septiembre de 2026 | Saprissa 2-2 Cartaginés | Copa Centroamericana

15 de agosto de 2026 | Saprissa 3-2 Cartaginés | Torneo Apertura

15 de marzo de 2026 | Cartaginés 2-1 Saprissa | Torneo Clausura

25 de enero de 2026 | Saprissa 0-0 Cartaginés | Torneo Clausura

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