Mixco vs Cobán Imperial en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Mixco y Cobán Imperial por la jornada 15 del Torneo Apertura de Guatemala.

Mixco vs Cobán Imperial, minuto a minuto, Liga de Guatemala | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Deportivo Mixco vs Cobán Imperial! Ambos equipos se enfrentarán este domingo 18 de octubre en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los chicharroneros buscarán aprovechar su localía para acercarse a los primeros puestos, mientras que los Príncipes Azules intentarán repetir la victoria por 3-2 que consiguieron en la primera vuelta del campeonato.

Deportivo Mixco afronta este compromiso después de igualar 1-1 frente a Marquense como visitante. El conjunto mixqueño se encuentra en la séptima posición con 20 unidades, luego de registrar seis victorias, dos empates y cinco derrotas en 13 encuentros. Una victoria le permitiría mejorar su ubicación en la clasificación y superar la barrera de los 20 puntos.

Por su parte, Cobán Imperial llega después de conseguir un triunfo por 2-1 ante Municipal. El equipo cobanero ocupa el noveno puesto con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y seis derrotas. Los Príncipes Azules buscarán sumar su segunda victoria consecutiva para reducir la diferencia con los equipos que se encuentran por encima en la tabla.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Mixco vs Cobán Imperial hoy domingo 18 de octubre de 2026?

El encuentro entre Mixco y Cobán Imperial será el domingo 18 de octubre de 2026 a las 15:00 horas de Guatemala en el Estadio Santo Domingo de Guzmán. Se podrá ver en vivo a través de TV Azteca Guate, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

Alineaciones del Mixco vs Cobán Imperial para la jornada 15, al momento

Mixco no podrá contar con Allen Yanes tras ser expulsado en la última fecha, mientras que Cobán Imperial no tendrá futbolistas sancionados para este partido de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fabricio Benítez y Ramiro Cepeda no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Mixco : Kevin Moscoso (C), Cristian Jiménez, Manuel Moreno, Diego Méndez, Rodrigo Marroquín, Fabian Cuero, José Can, Melvin Gómez, Christian Ojeda, Yonathan Pozuelos, José Bolaños. DT : Fabricio Benítez

: Kevin Moscoso (C), Cristian Jiménez, Manuel Moreno, Diego Méndez, Rodrigo Marroquín, Fabian Cuero, José Can, Melvin Gómez, Christian Ojeda, Yonathan Pozuelos, José Bolaños. : Fabricio Benítez Cobán Imperial: Tomás Casas, Luis De León (C), Selvin Tení, Blady Aldana, Eduardo Soto, Juan Carlos Winter, Byron Leal, Ángel Cabrera, Michael Moreira, Lester Ical, Luis Rosas. DT: Ramiro Cepeda.

Antecedentes del Mixco vs Cobán Imperial y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Mixco y Cobán Imperial:

15 de agosto de 2026 | Cobán Imperial 3-2 Mixco | Torneo Apertura

2 de mayo de 2026 | Mixco 2-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura

29 de abril de 2026 | Cobán Imperial 2-0 Mixco | Torneo Clausura

21 de marzo de 2026 | Cobán Imperial 1-1 Mixco | Torneo Clausura

31 de enero de 2026 | Mixco 1-1 Cobán Imperial | Torneo Clausura

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