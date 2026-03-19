Adrian Newey dejaría de ser jefe de Aston Martin y buscan sustituto en Audi

Aston Martin analiza relevo en su dirección: Adrian Newey dejaría el cargo operativo, mientras Jonathan Wheatley surge como opción desde Audi

El ‘gurú técnico’ sería desplazado de la dirección del equipo | Reuters

Aston Martin vuelve a sacudir su estructura interna y el nombre de Adrian Newey está en el centro del cambio. De acuerdo con información de Motorsport, el ingeniero británico dejaría el cargo de director del equipo, en medio de un proceso de reorganización que apunta directamente al futuro inmediato de la escudería.

El movimiento no significa una salida total del proyecto, sino un cambio de funciones. El propio Newey se mantendría dentro del equipo en su rol clave como responsable técnico, lo que garantiza que seguirá influyendo en el desarrollo del monoplaza en el transcurso de la temporada 2026 con cambios en el reglamento.

La versión publicada por Motorsport señala que Aston Martin ya analiza alternativas para sustituirlo en la dirección. En ese escenario aparece el nombre de Jonathan Wheatley, actual figura vinculada al proyecto de Audi en Fórmula 1, como uno de los candidatos que podría tomar el mando operativo.

Wheatley no es un perfil menor dentro del paddock. El británico ha sido pieza clave en el éxito de Red Bull durante años y actualmente está ligado al crecimiento de Audi, escudería que debutó como equipo de fábrica en 2026.

La posible llegada de Wheatley a Aston Martin respondería a una necesidad de fortalecer la estructura deportiva. El equipo de Silverstone busca consolidarse como contendiente en la nueva era reglamentaria, por lo que separar las funciones técnicas y operativas aparece como una decisión estratégica.

En ese contexto, Newey se concentraría en lo que mejor sabe hacer: diseñar y liderar el desarrollo técnico. Su trayectoria respalda la apuesta, ya que ha sido responsable de múltiples campeonatos en Fórmula 1 y su llegada a Aston Martin fue vista como el gran golpe del equipo para aspirar al título.

El cambio también se entiende dentro de una reestructuración más amplia del equipo. Aston Martin ha movido piezas en los últimos meses, incluyendo ajustes en su dirección y en áreas técnicas clave, con el objetivo de optimizar su rendimiento rumbo a una temporada decisiva.

Por ahora, la situación se mantiene en evolución y no hay confirmación oficial sobre la llegada de Wheatley. Sin embargo, la información reciente coloca el tema sobre la mesa y deja claro que Aston Martin analiza un nuevo liderazgo en pista, mientras Newey se mantiene como el eje técnico del proyecto.

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