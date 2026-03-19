Bottas agradece la pausa por cancelaciones en la Fórmula 1: “En Cadillac nos viene bastante bien”

Uno de los más beneficiados podría ser Cadillac, escudería que vive sus primeras experiencias en la categoría y que ha enfrentado múltiples complicaciones

Bottas agradece que Cadillac tenga tiempo para trabajar | REUTERS/Go Nakamura

El calendario de la Fórmula 1 sufrió una modificación inesperada tras la cancelación de las pruebas en Medio Oriente, lo que generará una pausa de cinco semanas entre el Gran Premio de Japón y la siguiente cita en Miami. Este ajuste, derivado del contexto internacional, impacta directamente en la dinámica de los equipos, especialmente en aquellos que aún buscan consolidarse en la parrilla.

Uno de los más beneficiados podría ser Cadillac, escudería que vive sus primeras experiencias en la categoría y que ha enfrentado múltiples complicaciones desde el arranque del campeonato. Lejos de verlo como un problema, dentro del equipo consideran que este periodo sin competencia puede convertirse en una ventaja estratégica.

Valtteri Bottas explicó la postura del equipo ante la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita. “Creo que, en realidad, nos viene bastante bien”, señaló el piloto, quien ve en este espacio una oportunidad para reorganizar el trabajo interno y atacar fallas que han sido constantes en las primeras fechas.

El finlandés reconoció que el equipo no ha tenido continuidad en su operación. “Tenemos más tiempo para resolver las cosas ,porque seguimos teniendo problemas, ya sabes, todavía no hemos tenido una semana sin contratiempos, y también más tiempo para mejorar el rendimiento”, comentó, dejando claro que la prioridad será estabilizar el proyecto.

Las dificultades no han sido menores. Cadillac ha sufrido problemas en el sistema de combustible que afectaron directamente su desempeño en pista, incluyendo el abandono en Australia y complicaciones durante el fin de semana en China. A esto se suman incidentes operativos que evidencian la falta de rodaje del equipo en la categoría.

En pits, los números tampoco acompañan. La escudería ha registrado algunas de las paradas más lentas del campeonato, destacando el caso de China, donde la detención de Sergio Pérez quedó muy por debajo del estándar del resto de equipos. Estas diferencias han terminado por afectar su competitividad en carrera.

Desde el aspecto técnico, el origen de varios problemas está en el propio diseño del monoplaza. Sergio Pérez ya había anticipado esta situación. “Lo anticipamos, lo sabíamos”, explicó. “Quiero decir, este coche se terminó hace mucho tiempo. Es muy básico; tuvieron que dar el visto bueno muy pronto. Así que sabíamos que el comienzo siempre iba a ser difícil”.

Por su parte, Bottas también apuntó a una limitación clave en el rendimiento del auto. “Especialmente en cuanto a la aerodinámica, nos falta bastante carga, sobre todo en la parte trasera del coche”, detalló. A pesar de ello, Cadillac ya trabaja en actualizaciones y espera que este parón permita llegar con mejoras visibles a las próximas carreras, con el objetivo de recortar distancia frente a sus rivales.

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