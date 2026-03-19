Las figuras impensadas de la Liga BetPlay 2026-I

Dereck Moncada, Fabricio Sanguinetti, Jorge Rivaldo y Andrey Estupiñán, figuras de la Liga BetPlay 2026-I.

Mucha sorpresa en las figuras de la Liga BetPlay 2026-I | Vizzor

Este primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano en 2026 ha estado colmado de muchas sorpresas. Equipos que nadie tenía en el radar se han hecho importantes en ya más de la mitad de la fase del todos contra todos concluida. Y, jugadores que en un principio parecían ser “desconocidos” se han llevado todos los reflectores.

Si nos remitimos a la estadística. En la tabla de goleo y de máximos asistidores del campeonato colombianos solo aparece una figura con un bagaje más que interesante en el balompié ‘tricolor’. Dayro Moreno es el segundo máximo artillero del certamen nacional con ocho goles anotados.

Andrey Estupiñán, goleador de la Liga BetPlay 2026-I

Una de las grandes sorpresas para esta Liga BetPlay Dimayor 2026-I ha sido el renacer futbolístico de Andrey Estupiñán. Un atacante que si bien ya había mostrado cosas interesantes en Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, no había tenido tanta revuelo como lo ahora hecho con el Deportivo Pasto.

Con 31 años, el delantero del conjunto ‘volcánico’ acumula nueve goles en 10 partidos jugados. Sumado a eso, también se ha hecho presente con tres asistencias. En otras palabras, Andrey Estupiñán ha estado involucra en 12 goles en sus 10 juegos disputados.

Andrey Estupiñán goleador de la Liga BetPlay | Vizzor

Jorge Rivaldo de Águilas Doradas

Uno de los que nadie tenía en la lista de jugadores para destacar en este año era Jorge Rivaldo. No por su pasado, sino realmente por el desconocimiento del jugador en el Fútbol Profesional Colombiano. Ahora bien, el delantero centro de 22 años al servicio de Águilas Doradas es el tercer máximo goleador del semestre.

Con siete anotaciones en 10 partidos jugados, Jorge Rivaldo, se ha consolidado como una de las grandes sorpresas de esta Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Un atacante con mucha potencia, buenos movimientos y con un toque para definir bastante interesante. Sin duda alguna, una figura impensada del FPC.

Jorge Rivaldo, revelación de la Liga BetPlay | Vizzor

El ataque de Internacional de Bogotá

Si bien uno de los equipos revelación del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano, Internacional de Bogotá, ha bajado un poco su nivel. El rendimiento superlativo de varios de sus futbolistas dejo boquiabierto a más de un aficionado de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

Dereck Moncada, futbolista hondureño de 18 años al servicio del conjunto capitalino, acumula cinco tantos y una asistencias en 10 partidos jugados. Un jugador que llegó como un completo desconocido y que poco a poco se ha ido ganando su lugar dentro de los mejores de este campeonato.

Tal cual como Dereck, Fabricio Sanguinetti, llegó a Colombia sin bombos ni platillos. Sin embargo, el delantero centro de Internacional de Bogotá, se ha quitado el overol de goleador para convertirse en el máximo asistente de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I con cinco pases gol.

Figuras del Internacional de Bogotá | Vizzor

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