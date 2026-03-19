Irán lanza advertencia rumbo al Mundial: “Boicotearemos a Estados Unidos”

El presidente de la federación iraní de fútbol lanza un contundente mensaje de cara a la Copa del Mundo 2026

Irán lanza contundente mensaje para el Mundial | Majid Asgaripour/WANA vía Reuters

La tensión política internacional ha comenzado a salpicar al fútbol y, en particular, al camino de Irán rumbo al Mundial 2026. En medio de conflictos diplomáticos con Estados Unidos, la selección asiática mantiene su preparación deportiva, aunque su participación en territorio norteamericano se ha convertido en un tema de debate.

La postura del país quedó clara en voz del presidente de su federación, Mehdi Taj, quien lanzó un mensaje contundente que marca el rumbo de Irán de cara a la Copa del Mundo. “Boicotearemos a Estados Unidos, pero no boicotearemos el Mundial”, declaró el dirigente, dejando entrever que el conflicto político no impedirá su presencia en el torneo, pero sí condiciona su postura frente a la sede.

Estas palabras reflejan el dilema que enfrenta el combinado iraní: competir en el evento más importante del fútbol sin aceptar del todo las condiciones geopolíticas actuales. El mensaje de Taj no solo tiene impacto deportivo, sino también simbólico, al poner sobre la mesa la relación entre el fútbol y la política internacional.

Mientras tanto, el equipo continúa con su agenda de preparación. Irán se encuentra concentrado en Turquía, donde disputará dos partidos amistosos durante la Fecha FIFA de marzo. El 27 enfrentará a Nigeria y el 31 medirá fuerzas ante Costa Rica, en duelos que servirán para afinar detalles de cara al Mundial.

En paralelo, la federación iraní ha intentado modificar su calendario dentro del torneo. En días recientes, solicitó a la FIFA trasladar sus partidos de fase de grupos a México, con el objetivo de evitar jugar en Estados Unidos. Sin embargo, la petición fue rechazada por el organismo rector del fútbol mundial.

“La FIFA está en contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida la República Islámica de Irán, para discutir la planificación de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025”, explicó el organismo en su respuesta oficial.

De acuerdo con ese calendario, Irán tiene previstos sus compromisos de fase de grupos en ciudades estadounidenses como Los Ángeles y Seattle, donde enfrentaría a selecciones como Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Este escenario es precisamente el que genera mayor incomodidad en la delegación asiática.

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