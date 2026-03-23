Así llega James Rodríguez a una nueva convocatoria de la Selección Colombia

Con 42 minutos vestido con la camiseta del Minnesota United, el cucuteño participará en la doble fecha FIFA de marzo.

James Rodríguez con la Selección Colombia / Vizzor Image.

Poco a poco van llegando los jugadores de la Selección Colombia a la concentración en Florida, Estados Unidos para seguir con la preparación de los partidos de esta doble fecha FIFA de marzo ante Croacia y Francia en tierras norteamericanas. Hasta el momento no se han presentado novedades con los 26 llamados el pasado jueves 19.

Sin lugar a dudas el nombre de James Rodríguez es uno de los futbolistas que más va a causar revuelo en la ‘Tricolor’, mucho más porque durante dos meses y un par de días más no tuvo acción profesional, sin embargo y en medio de la necesidad de tener minutos, el cucuteño firmó por varios meses con el Minnesota United FC.

En el equipo de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer tuvo que tomarse un par de partidos para tomarse la confianza y acondicionarse para el anhelado debut, inclusive el ídolo de la Selección Colombia sufrió una contusión que no le permitió jugar sus primeros minutos ante Nashville y este momento se tuvo que postergar por unos días más.

A pesar de las críticas que le cayeron a su técnico Jesper Sorensen porque el debut del mediocampista con pasado en Bayern Munich, Real Madrid, Banfield, Oporto y varios clubes más llegó en un momento adverso, sin importarle que Vancouver Whitecaps los estuviera goleando 5-0, el cucuteño ingresó al minuto 64, en medio de esta goleada.

Dejando a un lado dicho compromiso en tierras canadienses, James y todo el entorno del Minnesota United esperaban que este domingo contra el Seattle Sounders fuera ese momento de recuperar la senda de la victoria y que el colombiano pudiera probarse en un partido oficial, en casa y ante su gente.

En esta oportunidad el ’10’ de la ‘Tricolor’ y de su club ingresó al minuto 75, cuando el compromiso todavía se encontraba 0-0, ocasión acorde para que el ‘cafetero’ sumara en lo que podía ser una victoria del Minnesota, e ir escalando posiciones en la tabla de la Conferencia Oeste. James alcanzó a meter una ‘pincelada’, como lo denominó la MLS, sin embargo su compañero no pudo definir, desperdició lo que pudo ser el 1-0 y el tanto de la victoria necesitada por el cuadro local.

Es decir, James David Rodríguez Rubio llegará a la convocatoria de la Selección Colombia, para el encare de los partidos ante Croacia y Francia en Estados Unidos con 42 minutos, desde que jugó la última vez con la camiseta ‘Tricolor’ el 19 de noviembre del 2025 ante Australia, en la victoria del equipo sudamericano 3-0 ante los oceánicos; en aquella ocasión marcó un gol.

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