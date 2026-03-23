El panorama de los cuatro grandes de la Liga MX de cara a la Liguilla del Clausura 2026
La pausa por la Fecha FIFA permitirá a los equipos ajustar estrategias y recuperar jugadores lesionados
- ¡La capital es azul y oro! Pumas se impone al América con penalti de Robert Morales en el agregado
- Chivas sufre al final, pero derrota a Monterrey y se afianza en el liderato del Clausura 2026
- Cruz Azul evita la sorpresa y rescata un punto ante Mazatlán con gol en los minutos finales
La Liguilla del Clausura 2026 se acerca y cada partido es crucial para definir a los clasificados. Con solo cinco jornadas restantes, Chivas, América, Cruz Azul y Pumas luchan por mantenerse en la pelea por el título, y cualquier error podría ser decisivo. La pausa por la Fecha FIFA permitirá a los equipos ajustar estrategias y recuperar jugadores lesionados, preparando la recta final del torneo que promete emociones, tensión y definición hasta el último punto.
Chivas, el gran favorito para quitarle la corona al bicampeón Toluca
El Rebaño recuperó el liderato tras vencer a León en su partido pendiente y luego derrotar de visita a Monterrey, mostrando un gran rendimiento colectivo. La Hormiga González sigue encendida y lidera la tabla de goleo individual, consolidándose como la principal figura de Guadalajara. Gabriel Milito ha logrado un funcionamiento espectacular con una mezcla de elementos jóvenes y de experiencia que tienen hambre de grandes cosas en el Clausura 2026, aunque como el técnico lo señaló, no le importa el lugar en la general, sino llegar en la mejor forma a la Liguilla. En los siguientes encuentros y con el boleto casi asegurado a la ‘fiesta grande’, los rojiblancos deberá mantener la intensidad y no bajar la guardia para confirmarse como un contendiente a desafiar al bicampeón Toluca.
Calendario restante de Chivas
- Chivas vs Pumas: 5 de abril a las 20:07 horas
- Tigres vs Chivas: 11 de abril a las 17:00 horas
- Chivas vs Puebla: 18 de abril a las 19:07 horas
- Necaxa vs Chivas: 22 de abril a las 21:00 horas
- Tijuana vs Chivas: 25 de abril a las 19:07 horas
Una escuadra auriazul que quiere hacer ruido en la Liguilla
Pumas ha sido la grata sorpresa del Clausura 2026. El equipo de Efraín Juárez ha logrado consolidarse entre los mejores, comenzando sin muchos reflectores y ganándose el respeto por su fútbol sólido y competitivo. En el Clásico Capitalino, Pumas impuso condiciones y ganó 1-0 al América con un penal en tiempo de compensación, pero una vez más demostraron esa ‘garra’ que busca su estratega en un partido que reflejó intensidad y drama hasta el último minuto.
Actualmente, Pumas ocupa la cuarta posición con 23 unidades, pero todavía puede escalar para lograr una mejor siembra en Liguilla. Su próximo compromiso será contra Chivas en la jornada 13, tras la Fecha FIFA, un duelo que promete ser uno de los más atractivos y decisivos de la temporada.
Calendario restante de Pumas
- Chivas vs Pumas: 5 de abril a las 20:07 horas
- Pumas vs Mazatlán: 12 de abril a las 12:00 horas
- Atlético de San Luis vs Pumas: 17 de abril a las 19:00 horas
- Pumas vs FC Juárez: 21 de abril a las 19:00 horas
- Pachuca vs Pumas: 25 de abril a las 17:00 horas
La Máquina busca aceitarse de cara al final del torneo
Cruz Azul se mantiene como uno de los equipos más constantes y competitivos del torneo. La Máquina Celeste se ubica en el segundo lugar de la tabla con 27 puntos, solo tres unidades por debajo de Chivas. Aunque empataron 1-1 en Mazatlán, reservaron a sus mejores jugadores en algunos minutos, demostrando manejo de plantilla y estrategia de cara a la recta final.
El equipo de Larcamón ha mostrado un equilibrio notable durante todo el torneo, siendo la segunda mejor ofensiva del Clausura 2026 y una de las defensivas menos goleadas. Además, el producto que sus aficionados han visto en la cancha es de calidad, con un Agustín Palavecino y José Paradela en su mejor versión. Sin embargo, tras la Fecha FIFA tendrán que atender además de la Liga MX su eliminatoria de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup ante el LAFC, lo que le podría pasar factura por el desgaste de juegos.
Calendario restante de Cruz Azul
- Cruz Azul vs Pachuca: 4 de abril a las 19:00 horas
- América vs Cruz Azul: 11 de abril a las 21:00 horas
- Cruz Azul vs Tijuana: 18 de abril a las 17:00 horas
- Querétaro vs Cruz Azul: 21 de abril a las 19:00 horas
- Cruz Azul vs Necaxa: 26 de abril a las 19:00 horas
Jardine y el América buscan retomar su mejor nivel
América atraviesa su peor momento desde conquistar el tricampeonato. Las Águilas han sufrido con irregularidad en la recolección de puntos y la ausencia de jugadores clave, lo que ha limitado su rendimiento. Actualmente, América se encuentra octavo con solo 17 unidades, muy lejos de los líderes y con mucho por mejorar antes de la Liguilla.
El nuevo traspié, ante Pumas por 1-0, demuestra los problemas de América en este Clausura 2026. La falta de contundencia y las lesiones han marcado su campaña, y el equipo de Andre Jardine necesita urgentemente soluciones para mantener aspiraciones de título. Por si fuera poco, los emplumados tendrán que afrontar la eliminatoria de cuartos de final de la Concacaf Champions League 2026 ante Nashville, sabedores que el título es una prioridad, lo que podría costar caro en la Liga MX. El equipo tendrá dos partidos vitales, ante Cruz Azul y Toluca en el cierre del campeonato, que podrían marcar su futuro.
Calendario restante de América
- Santos vs América: 4 de abril a las 21:00 horas
- América vs Cruz Azul: 11 de abril a las 21:00 horas
- América vs Toluca: 18 de abril a las 21:00 horas
- León vs América: 21 de abril a las 21:06 horas
- América vs Atlas: 25 de abril a las 21:00 horas
La lucha por los puestos de Liguilla se intensifica a medida que avanzan las últimas cinco jornadas. Chivas y Cruz Azul lideran con fuerza y están entre los claros favoritos junto con Toluca; Pumas busca afinar algunos detalles, pero América necesita reaccionar rápido. Cada partido será vital para definir el futuro de los cuatro grandes en el torneo.