El fútbol colombiano está de luto: muere Santiago Castrillón

El joven futbolista había sufrido un colpaso el pasado sábado, en medio de un partido ante Independiente Santa Fe.

Santiago Castrillón Millonarios QEPD / @MillosFCoficial.

Una triste noticia empaña al Fútbol Profesional Colombiano en todas sus categorías y géneros. Millonarios informó que el futbolista juvenil Santiago Castrillón falleció, después de la disputa de un partido en el Torneo Nacional Sub20 contra Independiente Santa Fe, al haber sufrido un colapso.

El propio cuadro ‘Embajador’ fue el encargado de entregar los detalles del fallecimiento del mediocampista: “El pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20″ y agregó: “Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular”.

Añadieron: “A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos”, “Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza”, además: “Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo”.

Reseñaron: “Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros”, “Elevamos nuestras oraciones por su alma. A su familia y seres queridos, un mensaje de fortaleza en este momento imposible de entender” y por último: “Santiago, nuestro entrañable compañero, descansa en paz”.

Sentido pésame para Santiago Castrillón y Millonarios

Uno de los equipos que más se manifestó por la situación de Santiago Castrillón, desde que sucedió el colapso, fue Independiente Santa Fe. El cuadro ‘Cardenal’ también publicó un sentido mensaje para la familia del futbolista: “Nos unimos para acompañar a toda su familia y allegados en este difícil momento”.

Radamel Falcao García también le dedicó unas sentidas palabras al joven futbolista que perdió la vida y envió un saludo a la familia de Santiago.

Falcao a Santiago Castrillón / captura de pantalla IG.

Falcao a Santiago Castrillón / captura de pantalla IG.

Leonardo Castro a Santiago Castrillón / captura de pantalla IG.

Hugo Rodallega a Santiago Castrillón / captura de pantalla IG

Santiago Castrillón había recibido el llamado al primer equipo hace tan solo 5 meses. El mediocampista había sido convocado por el profesor Hernán Torres el 20 de octubre del 2025 para el duelo en el que Millonarios enfrentaba a Atlético Bucaramanga en El Campín, por la jornada 16 de la Liga BetPlay 2025-II.

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