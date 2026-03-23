Francesco Totti, ‘Il Capitano’ que tuvo su revancha en Berlín

Alemania 2006 fue el momento de consagración de Totti, después de grandes decepciones en la Euro y Copa del Mundo

Por Daniel Hernández

La cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo 2026 continúa y, con ello, en Claro Sports avanzamos en el conteo de los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales, ahora en el puesto 80.

Mencionar su nombre es sinónimo de fidelidad, lealtad, amor por la camiseta.

Durante 24 años de carrera, Francesco Totti vistió única y exclusivamente la casaca de la Roma, equipo con el que levantó un título de Serie A, dos de Copa y otro par más de Supercopa.

Un jugador, a nivel de clubes, ‘sui generís’ en la época moderna, donde los futbolistas no suelen pasar permanecer por largas temporadas con un club.

Francesco Totti y sus frustraciones antes del Mundial 2006

La clase con la que generaba juego ofensivo y situaciones de peligro lo llevó a la Selección de Italia, por primera ocasión, en 1998; Dino Zoff lo llamó para disputar la Clasificatoria para la primera Euro del Siglo XX.

Misma Euro, la de Países Bajos y Bélgica del año 2000, en la que marcó dos goles, pero en el juego por el título observó a la Francia de Zinedine Zidane coronarse en Rotterdam.

Dos años más tarde, en su primera Copa del Mundo en Corea Japón 2002, fue el principal afectado del siempre cuestionado trabajo de Byron Moreno, árbitro central de aquel duelo de octavos de final ante la anfitriona selección de Corea del Sur.

Jugada donde Totti cayó dentro del área tras una jugada con Chong-gug Song; para el silbante, El emperador trató de fingir una falta, por lo que le mostró la segunda amarilla, cuando corría el minuto 103 del suplemento. De este modo, Totti vio desde el vestidor la eliminación de su equipo con gol de oro.

La Euro de 2004 tuvo una historia similar, pues ‘El Gladiador’ fue suspendido tras el primer juego de la justa, ante Dinamarca, por un escupitajo a Christian Poulsen.

Alemania 2006: la consagración de Totti con Italia

Totti pudo convertirse en una de las notables ausencias de Alemania 2006. En febrero de ese año, sufrió una fractura de fíbula de la pierna izquierda, durante un partido de Liga ante Empoli.

Y pese a no estar recuperado al 100%, Marcello Lippi decidió convocar al mítico jugador de La Loba. Totti disputó los siete duelos de la Copa del Mundo, marcó el gol con el que Italia venció a Australia, en la fase de octavos de final. Y en aquella noche del 9 de julio de 2006, en el Olympiastadion de Berlin, estuvo en la cancha durante 61 minutos.

Totti levantó el trofeo de campeón y esa fue su última actuación con la casaca azzurra. Un año más, ‘Il Capitano’ anunció su retiro formal de la Selección, para priorizar su estado físico y su desempeño con la Roma; 58 partidos y nueve goles fue su herencia con la selección de Italia.

Totti se coloca en el lugar 80 del conteo de Claro Sports.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

El conteo de los 100 mejores jugadores en la historia de la Copa del Mundo continúa en cuenta regresiva, reconociendo a las leyendas que marcaron época en el torneo más importante del fútbol. Tras nombres históricos como Eden Hazard, Diego Forlán, Ronaldinho, Bobby Moore, Nilton Santos, Marco van Basten y Schiaffino, ahora Francesco Totti se coloca en el lugar 80. El italiano entra en la lista gracias a su legado con la selección azzurra, especialmente por su papel en la conquista del Mundial de Alemania 2006, donde encontró la consagración tras años de frustraciones en torneos internacionales.

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