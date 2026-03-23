¡Hospedaje de lujo! Así es el hotel en Riviera Maya donde Portugal se prepara para enfrentar a México

El Fairmont Mayakoba será la base de la selección portuguesa rumbo al amistoso en el Estadio Azteca y al Mundial 2026

Uno de los complejos más exclusivos de Quintana Roo | Fairmont Mayakoba

La selección de Portugal ya tiene definida su base de concentración en México para el amistoso ante el Tricolor y para el Mundial 2026. El conjunto europeo eligió el Fairmont Mayakoba, un complejo ubicado en la Riviera Maya que se perfila como uno de los puntos estratégicos rumbo a la Copa del Mundo.

El equipo luso se instalará en este resort de Quintana Roo previo al partido del próximo 28 de marzo ante México, que marcará la reinauguración del Estadio Azteca. La Federación Portuguesa acordó su llegada con antelación, en un esquema de concentración cerrada en el complejo.

El Fairmont Mayakoba destaca por su diseño integrado con la naturaleza. El hotel se encuentra rodeado de manglares, canales de agua dulce y áreas de selva, con habitaciones y suites que ofrecen vistas al mar Caribe, lagunas o vegetación. La mayoría de los espacios de hospedaje están distribuidos frente a la playa.

Las habitaciones exclusivas: ¡84 mil pesos por noche!

Entre las opciones más exclusivas del complejo se encuentra la Tortuga Presidential Suite, ubicada en una isla privada dentro del resort. Esta habitación cuenta con terraza, piscina privada, jardín, área de comedor interior y exterior, además de servicio de mayordomo. Su costo supera los 4,500 dólares por noche (81 mil pesos).

La Tortuga Presidential Suite | Fairmont Mayakoba

Otra de las alternativas es la Camaleon Presidential Suite, que ofrece acceso directo a la playa mediante una escalera privada. Dispone de dos habitaciones, terraza con alberca, comedor, vistas al mar Caribe y al campo de golf El Camaleón. El precio de esta suite rebasa los 4,700 dólares por noche (84 mil pesos).

Camaleon Presidential Suite | Fairmont Mayakoba

El complejo también cuenta con opciones como la Coral Specialty Suite (82 mil pesos por noche) y la Bamboo Specialty Suite (73 mil pesos por noche), ambas con terrazas privadas, piscina, espacios amplios de descanso y servicio personalizado. Estas habitaciones están diseñadas para grupos reducidos y ofrecen vistas a lagunas, selva o al interior del resort.

Coral Specialty Suite | Fairmont Mayakoba

¿Por qué Portugal eligió México como su base para el Mundial 2026?

La elección del Fairmont Mayakoba responde a factores logísticos y de operación. El hotel se ubica a aproximadamente 40 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún, lo que facilita los traslados hacia las sedes mundialistas en Estados Unidos y Canadá. Portugal disputará partidos en Houston y Miami durante la fase de grupos del Mundial 2026.

Además del hospedaje, el complejo contempla áreas destinadas a entrenamiento, recuperación y privacidad para la delegación. La FIFA avaló Mayakoba como una de las bases oficiales del torneo, lo que refuerza su papel dentro de la planeación del evento.

Con esta decisión, Portugal establece su centro de operaciones en territorio mexicano, previo al amistoso ante el Tricolor y de cara a la Copa del Mundo 2026, en un entorno diseñado para cumplir con las condiciones de concentración y logística del equipo.

La selección nacional lusitana comenzará a entrenar en México este martes, mientras que el viernes por la noche arribará a Santa Fe, en la capital mexicana. El partido amistoso está programado para el sábado 28 de marzo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

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