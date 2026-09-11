Vuelta a España 2026, Etapa 19: los mejores momentos de la carrera del 11 de septiembre

El colombiano, Santiago Buitrago atacó a 900 metros de la meta, pero Eddie Dunbar remontó para ganar la etapa

Santiago Buitrago volvió a quedarse a las puertas de una victoria en la Vuelta a España 2026. El colombiano terminó segundo en la etapa 19, después de meterse en la fuga y mantenerse entre los protagonistas durante la jornada de montaña. En el ascenso final a Peñas Blancas, de 18.8 kilómetros al 6.5 por ciento, el corredor bogotano llegó a colocarse en posición de disputar el triunfo, pero Eddie Dunbar terminó quedándose con la victoria.

El ciclista del Bahrain Victorious lanzó su movimiento cuando faltaban 900 metros para la meta y llegó a marchar en solitario en busca de su primer triunfo de esta edición. Sin embargo, Dunbar recuperó terreno desde atrás, alcanzó al colombiano en el tramo definitivo y cruzó primero con un tiempo de 5:00:54. Buitrago arribó 14 segundos después y consiguió así su segundo segundo lugar en la carrera, después del obtenido en la etapa 14.

Más allá de quedarse nuevamente cerca de levantar los brazos, Buitrago logró mantenerse como líder de la clasificación de la montaña y defendió durante toda la jornada la camiseta de pepas azules. El colombiano formó parte del grupo de 16 corredores que llegó a tener más de seis minutos de ventaja sobre el pelotón y ahora tendrá como objetivo conservar ese liderato hasta el final de la Vuelta a España.

Ruta, recorrido y distancia de hoy 11 de septiembre en la Vuelta a España 2026

Este viernes 11 de septiembre de 2026 se disputó la etapa 19 de la Vuelta a España, con un recorrido de 210.8 kilómetros entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas, en Estepona. La organización la clasificó como una jornada ondulada con final en alto, con cerca de 4,000 metros de desnivel acumulado.

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