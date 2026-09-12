¿Dónde mirar en vivo la Noche UFC 2026 en Colombia? Horarios, canales y cartelera completa

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte toda la información de la Noche UFC 2026 para Colombia, desde la cartelera completa hasta dónde ver el evento en vivo.

Imagen referencia de artes marciales mixtas. - Simon Wohlfahrt, AFP.
Imagen referencia de artes marciales mixtas. – Simon Wohlfahrt, AFP.

La UFC no detiene sus emociones y este fin de semana se viene una cartelera repleta de adrenalina e intensidad. El evento tendrá lugar en el Desert Diamond Arena en Glendale, esto en Arizona. Son varias la peleas que hay en el cronograma, las cuales le recordamos en Claro Sports.

¿Cuándo y a qué hora son las peleas de la Noche UFC 2026?

El evento se desarrollará este sábado 12 de septiembre, según el cronograma de la organización. Desde la 1:00 p.m. de Colombia dará inicio la cartelera preliminar con un total de siete peleas. A partir de las 4:00 p.m. comenzará la cartelera estelar, que contiene seis combates en su listado.

MÁS INFORMACIÓN: Noche UFC 2026 en vivo: horario y dónde ver las peleas de Brandon Moreno, Alexa Grasso y otros mexicanos por TV

¿Dónde mirar en vivo desde Colombia la Noche UFC? Canales de TV y streaming

Para ver la Noche UFC en vivo desde Colombia, la transmisión oficial se concentrará de forma exclusiva en el entorno digital, por lo que no se emitirá a través de los canales de televisión tradicionales por cable. Los aficionados podrán disfrutar de la cartelera completa, incluyendo las preliminares y los combates estelares, mediante la plataforma de streaming Paramount+, la cual cuenta con los derechos de emisión para la región. Adicionalmente, las primeras peleas del evento se podrán sintonizar de manera global a través de UFC Fight Pass.

Cartelera completa de Noche UFC 2026 y orden de todas las peleas

Preliminar (a partir de la 1:00 p.m.)

  • Tim Elliott vs. Edgar Cháirez – Peso Pactado
  • Ignacio Bahamondes vs. Muslim Salikhov – Peso Welter
  • Yousri Belgaroui vs. Djorden Santos – Peso Mediano
  • Drakkar Klose vs. Tommy Gantt – Peso Ligero
  • Rafa García vs. Zhu Rong – Peso Ligero
  • Sean King III vs. Jessie Rosas – Peso Pluma
  • JJ Aldrich vs. Regina Tarín – Peso Mosca Femenino

Estelar

  • Jean Silva vs. José Miguel Delgado – Peso Pluma (Pelea Estelar)
  • Brandon Moreno vs. Joseph Morales – Peso Mosca (Pelea Co-estelar)
  • Tommy McMillen vs. Marwan Rahiki – Peso Pluma
  • Manon Fiorot vs. Alexa Grasso – Peso Mosca Femenino
  • Waldo Cortés-Acosta vs. Curtis Blaydes – Peso Pesado
  • David Martínez vs. Dan Ige – Peso Gallo

MÁS INFORMACIÓN: Santiago Buitrago, al borde del llanto tras otra derrota: “Se me vino el mundo abajo”

Brandon Moreno y Alexa Grasso entre las estelares: ¿qué otros mexicanos pelean?

En total son ocho los representantes mexicanos que estarán en la Noche UFC. Junto a Brandon Moreno y Alexa Grasso hacen parte de la cartelera José Miguel Delgado, David Martínez, Edgar Cháirez, Rafael García, Jessie Rosas y Regina Tarín.

Le puede interesar

Noche UFC 2026 en vivo: horario y dónde ver las peleas de Brandon Moreno, Alexa Grasso y otros mexicanos por TV

UFC

Noche UFC 2026 en vivo: horario y dónde ver las peleas de Brandon Moreno, Alexa Grasso y otros mexicanos por TV

De emergencia a protagonista: José Miguel Delgado busca la gloria mexicana en UFC

UFC

De emergencia a protagonista: José Miguel Delgado busca la gloria mexicana en UFC

Mexicanos, a la conquista de la Noche UFC 2026: ¿Quiénes son y cómo llegan a Las Vegas?

UFC

Mexicanos, a la conquista de la Noche UFC 2026: ¿Quiénes son y cómo llegan a Las Vegas?