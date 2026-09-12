¿Dónde mirar en vivo la Noche UFC 2026 en Colombia? Horarios, canales y cartelera completa
Consulte toda la información de la Noche UFC 2026 para Colombia, desde la cartelera completa hasta dónde ver el evento en vivo.
La UFC no detiene sus emociones y este fin de semana se viene una cartelera repleta de adrenalina e intensidad. El evento tendrá lugar en el Desert Diamond Arena en Glendale, esto en Arizona. Son varias la peleas que hay en el cronograma, las cuales le recordamos en Claro Sports.
¿Cuándo y a qué hora son las peleas de la Noche UFC 2026?
El evento se desarrollará este sábado 12 de septiembre, según el cronograma de la organización. Desde la 1:00 p.m. de Colombia dará inicio la cartelera preliminar con un total de siete peleas. A partir de las 4:00 p.m. comenzará la cartelera estelar, que contiene seis combates en su listado.
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¿Dónde mirar en vivo desde Colombia la Noche UFC? Canales de TV y streaming
Para ver la Noche UFC en vivo desde Colombia, la transmisión oficial se concentrará de forma exclusiva en el entorno digital, por lo que no se emitirá a través de los canales de televisión tradicionales por cable. Los aficionados podrán disfrutar de la cartelera completa, incluyendo las preliminares y los combates estelares, mediante la plataforma de streaming Paramount+, la cual cuenta con los derechos de emisión para la región. Adicionalmente, las primeras peleas del evento se podrán sintonizar de manera global a través de UFC Fight Pass.
Cartelera completa de Noche UFC 2026 y orden de todas las peleas
Preliminar (a partir de la 1:00 p.m.)
- Tim Elliott vs. Edgar Cháirez – Peso Pactado
- Ignacio Bahamondes vs. Muslim Salikhov – Peso Welter
- Yousri Belgaroui vs. Djorden Santos – Peso Mediano
- Drakkar Klose vs. Tommy Gantt – Peso Ligero
- Rafa García vs. Zhu Rong – Peso Ligero
- Sean King III vs. Jessie Rosas – Peso Pluma
- JJ Aldrich vs. Regina Tarín – Peso Mosca Femenino
Estelar
- Jean Silva vs. José Miguel Delgado – Peso Pluma (Pelea Estelar)
- Brandon Moreno vs. Joseph Morales – Peso Mosca (Pelea Co-estelar)
- Tommy McMillen vs. Marwan Rahiki – Peso Pluma
- Manon Fiorot vs. Alexa Grasso – Peso Mosca Femenino
- Waldo Cortés-Acosta vs. Curtis Blaydes – Peso Pesado
- David Martínez vs. Dan Ige – Peso Gallo
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Brandon Moreno y Alexa Grasso entre las estelares: ¿qué otros mexicanos pelean?
En total son ocho los representantes mexicanos que estarán en la Noche UFC. Junto a Brandon Moreno y Alexa Grasso hacen parte de la cartelera José Miguel Delgado, David Martínez, Edgar Cháirez, Rafael García, Jessie Rosas y Regina Tarín.