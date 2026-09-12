¿Dónde mirar en vivo la Noche UFC 2026 en Colombia? Horarios, canales y cartelera completa

Consulte toda la información de la Noche UFC 2026 para Colombia, desde la cartelera completa hasta dónde ver el evento en vivo.

Imagen referencia de artes marciales mixtas. – Simon Wohlfahrt, AFP.

La UFC no detiene sus emociones y este fin de semana se viene una cartelera repleta de adrenalina e intensidad. El evento tendrá lugar en el Desert Diamond Arena en Glendale, esto en Arizona. Son varias la peleas que hay en el cronograma, las cuales le recordamos en Claro Sports.

¿Cuándo y a qué hora son las peleas de la Noche UFC 2026?

El evento se desarrollará este sábado 12 de septiembre, según el cronograma de la organización. Desde la 1:00 p.m. de Colombia dará inicio la cartelera preliminar con un total de siete peleas. A partir de las 4:00 p.m. comenzará la cartelera estelar, que contiene seis combates en su listado.

¿Dónde mirar en vivo desde Colombia la Noche UFC? Canales de TV y streaming

Para ver la Noche UFC en vivo desde Colombia, la transmisión oficial se concentrará de forma exclusiva en el entorno digital, por lo que no se emitirá a través de los canales de televisión tradicionales por cable. Los aficionados podrán disfrutar de la cartelera completa, incluyendo las preliminares y los combates estelares, mediante la plataforma de streaming Paramount+, la cual cuenta con los derechos de emisión para la región. Adicionalmente, las primeras peleas del evento se podrán sintonizar de manera global a través de UFC Fight Pass.

Cartelera completa de Noche UFC 2026 y orden de todas las peleas

Preliminar (a partir de la 1:00 p.m.)

Tim Elliott vs. Edgar Cháirez – Peso Pactado

Ignacio Bahamondes vs. Muslim Salikhov – Peso Welter

Yousri Belgaroui vs. Djorden Santos – Peso Mediano

Drakkar Klose vs. Tommy Gantt – Peso Ligero

Rafa García vs. Zhu Rong – Peso Ligero

Sean King III vs. Jessie Rosas – Peso Pluma

JJ Aldrich vs. Regina Tarín – Peso Mosca Femenino

Estelar

Jean Silva vs. José Miguel Delgado – Peso Pluma (Pelea Estelar)

Brandon Moreno vs. Joseph Morales – Peso Mosca (Pelea Co-estelar)

Tommy McMillen vs. Marwan Rahiki – Peso Pluma

Manon Fiorot vs. Alexa Grasso – Peso Mosca Femenino

Waldo Cortés-Acosta vs. Curtis Blaydes – Peso Pesado

David Martínez vs. Dan Ige – Peso Gallo

Brandon Moreno y Alexa Grasso entre las estelares: ¿qué otros mexicanos pelean?

En total son ocho los representantes mexicanos que estarán en la Noche UFC. Junto a Brandon Moreno y Alexa Grasso hacen parte de la cartelera José Miguel Delgado, David Martínez, Edgar Cháirez, Rafael García, Jessie Rosas y Regina Tarín.

Le puede interesar