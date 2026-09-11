Auténticos Tigres vs Borregos CCM, en vivo: transmisión de la semana 2 de la ONEFA 2026, hoy viernes 11 de septiembre

Sigue el partido de Auténticos Tigres y Borregos CCM en la multiplataforma de Claro Sports

La Semana 2 de la Liga Mayor de la ONEFA 2026 tendrá como uno de sus encuentros a los Auténticos Tigres de la UANL y los Borregos del TEC Campus Ciudad de México, quienes se enfrentarán este viernes 11 de septiembre. El vigente campeón nacional buscará mantener el paso después de comenzar la temporada con una victoria, mientras que el conjunto capitalino intentará recuperarse de su primer resultado de la campaña.

Los Auténticos Tigres llegan después de imponerse 49-7 a las Águilas Blancas del IPN, mientras que Borregos CCM cayó 49-42 ante Borregos Monterrey en un partido que se definió por siete puntos. Ahora, ambos equipos se volverán a encontrar después del enfrentamiento que protagonizaron en las semifinales de 2025.

En aquella ocasión, los Auténticos Tigres remontaron ante Borregos CCM y consiguieron una victoria de 29-9 para avanzar hacia el campeonato. El equipo capitalino tendrá ahora la oportunidad de buscar la revancha y enfrentar al vigente monarca en casa. Sigue toda la acción de Auténticos Tigres vs Borregos CCM, correspondiente a la Jornada 2 de los 14 Grandes de la ONEFA en vivo a través de Claro Sports.

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